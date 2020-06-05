Как коронавирус влияет на работорговлю в странах третьего мира

Telegram-канал «ДипломатЪ» рассказывает, почему пандемия коронавируса способна привести к резкому всплеску работорговли в мире.

В 2000 году более 120 стран подписали Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, направленную против торговли людьми — одну из самых прибыльных отраслей международной преступности. Однако прошло уже больше 20 лет, и все это время международная работорговля активно развивалась. На сегодняшний день в мире ее жертвами являются более 40 млн человек, более 70% из которых составляют женщины и совсем молодые девушки.

Серьезный бизнес

По оценкам ВТО, рабский труд приносит международному криминалу от 150 млрд долларов в год, что делает работорговлю одним из самых прибыльных преступных бизнесов в мире.

Одним из главных ресурсов современного рабства являются затяжные вооруженные конфликты, в ходе которых огромному количеству мирных граждан приходится покидать свои дома — на момент 2018 года более 70 млн человек были насильственно перемещены с территорий, на которых жили. Условия, в которых они оказываются, став беженцами, являются благодатной почвой для работорговцев, которые обманным путем вовлекают лишенных крова людей в долги, отработать которые потом предлагают «кровью и потом».

Преследования рохинджа в Мьянме вынудили более 700 тысяч мусульман бежать из страны, чем воспользовались преступные группировки Юго-Восточной Азии.

Зная, в каких условиях живут рохинджа в лагерях беженцев (в Бангладеш загрязнено почти 60% питьевой воды, а в Малайзии им отказывают в приеме на любую работу), бандиты обещают предоставить беженцам рабочие места, после чего отдают их на принудительные работы на рыболовных шхунах или пальмовых плантациях, расположенных вдоль малайзиско-тайской границы.

Выгода для террориста

Работорговля тесно переплетена с терроризмом, так как различные группировки используют рабов для достижения своих собственных целей. Отдельно стоит выделить сексуальное рабство — такие террористические организации, как ИГИЛ1 и «Боко Харам» (обе группировки запрещены в РФ), в процессе вербовки боевиков используют рабынь в качестве «приманки», обещая новобранцам «личных служанок». Кроме того, работорговля приносит террористам существенные суммы денег — только в 2014 году суммы, полученные ИГИЛ в качестве выкупа за содержащихся в неволе людей, составили от 35 млн до 45 млн долларов.

Современный мир полон контрастов, и его преступная сторона — не исключение. Помимо террористов и работорговцев, в принуждении к сексуальному рабству обвиняли и миротворцев ООН, действующих на территории африканского континента: в 2018 году 74% подобных обвинений было предъявлено сотрудникам миротворческих миссий в ЦАР и Конго, а оставшиеся 25% пришлись на Мали, Гаити, Либерию и Южный Судан.

По данным ООН за 2019 год, ситуация меняется в лучшую сторону — по сравнению с 104 подробными случаями в 2016 году, в 2018 году было зафиксировано лишь 54.

Дети — рабы — солдаты

На сегодняшний день очень высок уровень детского рабства, которое активно культивируется террористическими организациями, — почти 20% террористов-смертников, в последние годы действовавших в рядах «Боко Харам», были подростками. Аналогичным образом террористы ИГИЛ неоднократно похищали мальчиков-езидов, которых после принудительной идеологической обработки отправляли на верную смерть.

По данным ООН, в 2017 году было выявлено более 21 тысячи случаев принудительного вовлечения детей в террористические действия, что на 6,5 тысячи случаев больше, чем в 2015 году.

Так, в период с 2014 по 2015 год число завербованных детей в Йемене увеличилось в пять раз, а в ЦАР с 2016 по 2017 год — в четыре раза.

Террористы не всегда используют детей только для того, чтобы увеличить число боевиков-смертников. В своем роде уникальным случаем представляется ситуация в Уганде в начале 2000-х годов. На территории страны действовала деструктивная секта «Господня армия сопротивления» (LRA), которая на 90% состояла из похищенных детей. По логике главарей LRA, детей можно было использовать для построения нового мира, так как они еще «не погрязли в грехах современного общества».

Коронавирус на службе работорговли

Следует учитывать, что распространение COVID-19 может только ухудшить ситуацию в области работорговли —одним из прямых последствий пандемии стала потеря рабочих мест. Безденежье толкает людей к опасным займам и мошенническим схемам, что в итоге приводит их «отрабатывать долг» на рабские плантации.

Примером подобного сценария может стать Индия. 37% населения страны являются внутренними трудовыми мигрантами — из более бедных они едут работать в более богатые регионы страны. Из-за ограничений, введенных из-за пандемии, большинство внутренних мигрантов потеряли источник заработка. По данным опросов трех тысяч внутренних мигрантов, проведенных индийской правозащитной организацией Jan Sahas, 25% из них имели долги, которые они не были в состоянии погасить, а 60% — опасались мести со стороны своих кредиторов.

Вероятно развитие событий по вышеупомянутому сценарию «работы для рохинджа» — попавшие в долговую кабалу бедные индийские работники могут оказаться на «принудительной отработке» своих долгов.

Учитывая ситуацию, которая сложилась сейчас из-за пандемии коронавируса в развивающихся страна, прогнозы касательно принудительного труда и рабства выглядят очень печальными.

1 Организация запрещена на территории РФ.