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Малькевич объяснил, кому выгодно пугать россиян угрозой «массовых протестов»

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Малькевич объяснил, кому выгодно пугать россиян угрозой «массовых протестов»

Социологи «независимой исследовательской группы» Сергея Белановского заявили, что россияне опасаются «серьезных социально-политических потрясений», которые могут привести к «массовым протестам». Объективность таких выводов эксперты уже поставили под сомнение. Что не так с исследованием «группы Белановского» и почему оно появилось именно сейчас? Кому выгодно пугать россиян угрозой «массовых протестов»? В вопросе разбиралось Федеральное агентство новостей.

Накануне газета «Ведомости» опубликовала статью «Эксперты предупредили о возможности новых массовых протестов в России». Это утверждение было основано на результатах исследования «независимой исследовательской группы Сергея Белановского «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 году».

Материал стали цитировать другие СМИ, сформировав сюжет «Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России».

Малькевич объяснил, кому выгодно пугать россиян угрозой «массовых протестов»

При этом результаты исследования, на которые опираются издания, вызывают вопросы. Уже на первый взгляд методология и выборка дают серьезные основания сомневаться в их объективности. Заявляется, что количественное исследование было проведено с помощью Google-опросника и охватило 4640 респондентов. В качественном приняли участие всего 236 человек. Примечательно, что 112 из них оппозиционно настроены, 92 человека отнесли себя к аполитичным, а 32 участника исследования заявили, что являются сторонниками власти. Мягко говоря, не совсем равное соотношение. В репрезентативности такой выборки, судя по статье «Ведомостей», сомневается даже «Левада-центр», собственные исследования которого неоднократно ставили под сомнение.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич отметил: вопросы есть не только к результатам исследования «политических настроений», но и к его авторам. У этой «независимой группы» есть своя страница Faceboоk, однако доклад был опубликован на личном сайте Сергея Белановского.

Малькевич объяснил, кому выгодно пугать россиян угрозой «массовых протестов»

«Что такое «независимая исследовательская группа Сергея Белановского»? В принципе, и по самой фигуре Белановского есть вопросы. Достаточно посмотреть в поисковых системах — сразу же вылезают заголовки из разряда «Критиковавший Путина социолог уволен из вуза», и все остальное становится понятно. <…> Человек, который строит свою публичную карьеру на том, что он чуть ли не враг Путина, заявляет о наличии у него некой независимой исследовательской группы. Хотелось бы узнать ее организационно-правовую форму, как давно она работает, сколько исследований проведено. Это позволило бы как-то всерьез реагировать на те материалы, которые они публикуют», — сказал Александр Малькевич в комментарии ФАН.

«Ведомости» называют Сергея Белановского «одним из исследователей, которым удалось предсказать протесты 2011–2012 годов». Это отражено и в заголовках других СМИ: «Предсказавшие «Болотную» эксперты увидели рост протестных настроений» (РБК).

Интересен выбор лексики, которую использовали издания в новостях об исследовании «группы Белановского»: «новые протесты в России», «массовые протесты», «приближение массовых протестов в России». Стоит обратить внимание и на время, которое было выбрано для исследования, и происходящие в мире события.

«С какой целью это публикуется? Во-первых, с целью хайпануть, потому что тематика заявлена острая. В свете того, что происходит в Америке, подобные «исследования» можно лепить каждый час, сообщать: «Американский сценарий в России — в каком месяце он будет реализован?». Естественно, на это будут вестись СМИ. Плюс ко всему, мы же не знаем про внешнее финансирование, которое, возможно, существует у таких проектов, и по ним необходимо отчитываться», — отметил Александр Малькевич.

Тиражирование подобных публикаций создает определенную напряженность в обществе, отметил глава ФЗНЦ. Люди не только читают статьи, но и активно обсуждают их в социальных сетях.

«Все это распространяется посредством уже отработанных технологий информационного вируса: информация пересылается, десятки и сотни тысяч людей вовлекаются в чтение и обсуждение всего этого. И это, безусловно, повышает уровень тревожности в обществе. Мы видим картинки из Америки, не хотим повторения таких сценариев, а нам рассказывают, что это практически завтра-послезавтра уже состоится. В таком контексте это можно посчитать одним из инструментов расшатывания спокойствия в обществе. Надо признать, Россия — одна из немногих стран, кто более спокойно готовится выходить из ограничительных мер, связанных с коронавирусом, в отличие от целого ряда других государств. Безусловно, это вряд ли кого-то по внешнему контуру и периметру может радовать, к сожалению», — резюмировал Александр Малькевич.

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