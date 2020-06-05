Малькевич объяснил, кому выгодно пугать россиян угрозой «массовых протестов»

Социологи «независимой исследовательской группы» Сергея Белановского заявили, что россияне опасаются «серьезных социально-политических потрясений», которые могут привести к «массовым протестам». Объективность таких выводов эксперты уже поставили под сомнение. Что не так с исследованием «группы Белановского» и почему оно появилось именно сейчас? Кому выгодно пугать россиян угрозой «массовых протестов»? В вопросе разбиралось Федеральное агентство новостей.

Накануне газета «Ведомости» опубликовала статью «Эксперты предупредили о возможности новых массовых протестов в России». Это утверждение было основано на результатах исследования «независимой исследовательской группы Сергея Белановского «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 году».

Материал стали цитировать другие СМИ, сформировав сюжет «Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России».

При этом результаты исследования, на которые опираются издания, вызывают вопросы. Уже на первый взгляд методология и выборка дают серьезные основания сомневаться в их объективности. Заявляется, что количественное исследование было проведено с помощью Google-опросника и охватило 4640 респондентов. В качественном приняли участие всего 236 человек. Примечательно, что 112 из них оппозиционно настроены, 92 человека отнесли себя к аполитичным, а 32 участника исследования заявили, что являются сторонниками власти. Мягко говоря, не совсем равное соотношение. В репрезентативности такой выборки, судя по статье «Ведомостей», сомневается даже «Левада-центр», собственные исследования которого неоднократно ставили под сомнение.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич отметил: вопросы есть не только к результатам исследования «политических настроений», но и к его авторам. У этой «независимой группы» есть своя страница Faceboоk, однако доклад был опубликован на личном сайте Сергея Белановского.

«Что такое «независимая исследовательская группа Сергея Белановского»? В принципе, и по самой фигуре Белановского есть вопросы. Достаточно посмотреть в поисковых системах — сразу же вылезают заголовки из разряда «Критиковавший Путина социолог уволен из вуза», и все остальное становится понятно. <…> Человек, который строит свою публичную карьеру на том, что он чуть ли не враг Путина, заявляет о наличии у него некой независимой исследовательской группы. Хотелось бы узнать ее организационно-правовую форму, как давно она работает, сколько исследований проведено. Это позволило бы как-то всерьез реагировать на те материалы, которые они публикуют», — сказал Александр Малькевич в комментарии ФАН.

«Ведомости» называют Сергея Белановского «одним из исследователей, которым удалось предсказать протесты 2011–2012 годов». Это отражено и в заголовках других СМИ: «Предсказавшие «Болотную» эксперты увидели рост протестных настроений» (РБК).

Интересен выбор лексики, которую использовали издания в новостях об исследовании «группы Белановского»: «новые протесты в России», «массовые протесты», «приближение массовых протестов в России». Стоит обратить внимание и на время, которое было выбрано для исследования, и происходящие в мире события.

«С какой целью это публикуется? Во-первых, с целью хайпануть, потому что тематика заявлена острая. В свете того, что происходит в Америке, подобные «исследования» можно лепить каждый час, сообщать: «Американский сценарий в России — в каком месяце он будет реализован?». Естественно, на это будут вестись СМИ. Плюс ко всему, мы же не знаем про внешнее финансирование, которое, возможно, существует у таких проектов, и по ним необходимо отчитываться», — отметил Александр Малькевич.

Тиражирование подобных публикаций создает определенную напряженность в обществе, отметил глава ФЗНЦ. Люди не только читают статьи, но и активно обсуждают их в социальных сетях.