Художник объяснил, почему новый волк из «Ну, погоди!» не понравился россиянам

Москва, 5 июня. Российская общественность раскритиковала новый образ волка из мультика «Ну, погоди!». Художник-мультипликатор Гарри Бардин объяснил негативную реакцию зрителей, назвав их однолюбами.

По мнению деятеля искусства, аудитория настроена слишком консервативно. Людям нравятся только первоначальные образы героев.

Появление персонажей в новом стиле многие не воспринимают, имея в голове только конкретный «правильный» образ. Художник считает, что упрекать общественность по этому поводу не нужно.

Бардин подчеркнул, что люди «любят тех, кто сделал, а не тех, кто снимает пенки». Художник добавил, что уважает такую позицию, пишет «Культуромания».

Между тем, образ волка еще не утвержден окончательно, о чем ранее сообщала компания «Союзмультфильм».

Согласно имеющимся данным, первая серия мультфильма может выйти уже в середине лета нынешнего года. Планы у компании амбициозные — создать 52 серии. Председатель правления киностудии Юлиана Слащева объясняет такое решение серьезным потенциалом будущего мультфильма, учитывая активный интерес со стороны азиатских государств, включая Китай.