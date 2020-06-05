Соловьев объяснил недостатком образования оскорбления Навального в адрес ветеранов

Москва, 5 июня. Телеканал RT опубликовал преамбулу к Конституции РФ и ролик, в котором известные общественные деятели, актеры и ветераны Великой Отечественной войны объяснили, почему важно принять участие в голосовании.

Блогер Алексей Навальный жестко раскритиковал видео, назвав его участников «холуями», «предателями» и «позором страны».

На высказывание Навального обратил внимание член Общественной палаты РФ Илья Ремесло. Он направил в СК РФ и прокуратуру Москвы жалобу с требованием проверить слова Навального на причастность к реабилитации нацизма, пишет «ПолитРоссия».

Кроме того, Ремесло напомнил, что ранее сторонники Навального разместили на сайте «Бессмертного полка» Адольфа Гитлера. В отношении четырех активистов было возбуждено уголовное дело. При этом сам Навальный никак не прокомментировал выходку своих последователей.

«Сам Навальный никак не прокомментировал и не осудил действия своих активистов», ― отметил Ремесло.

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев также оценил слова Навального в адрес ветеранов. По мнению Соловьева, реакция блогера была предсказуемой.

«Нацистская мразь ведет себя так, как должна себя вести нацистская мразь. Вся реакция что у него, что у его проворовавшегося клоуна Албурова, — абсолютно прогнозируема и очевидна. Странно от них ждать человеческой реакции. Они на нее не способны», ― уверен Соловьев.

Журналист считает, что поведение Навального продиктовано его скудоумием. Соловьев обратил внимание на убогий словарный запас блогера, что свидетельствует о его необразованности.

«И что важно, у него очень убогий словарный запас. Он все-таки очень плохо образованный человек. Он не читал в детстве книг. Да и сейчас, очевидно, не читает. Посмотрите, у него убогая речь. Глуп, линеен, необразован. Типичный портрет нацика», ― добавил ведущий.

Ранее врачи и пациенты выступили в защиту президента Лиги здоровья нации, известного кардиохирурга Лео Бокерии, которого оскорбил Навальный. Главврач Городищенской районной больницы Пензенской области Алексей Каргин подчеркнул, что Навальный такими грубыми высказываниями старается заработать политические баллы.