Вострецов: Турция и ПНС насаждают в Ливии фашизм, завуалированный под «миротворчество»

Давно утратившее легитимность Правительство национального согласия (ПНС) Ливии перед отправкой сирийских наемников на линию огня и верную смерть обманывает их, заявляя, что якобы возвращает домой через аэропорт Триполи. Депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов сравнил действия представителей «правительства» премьер-министра Файеза Сарраджа с откровенным фашизмом. Он напомнил, что исторические примеры развития подобных настроений и милитаристского национализма всегда завершались угрозой безопасности всего мира.

В четверг, 4 мая 2020 года, независимый журналист Линдси Снелл сообщила о гибели 21 сирийца около аэропорта Триполи. По ее данным, руководители силовых структур ПНС пообещали группе из 25 наемников, что спустя три месяца сражений за интересы Турции и ПНС на территории чужой страны их отправят на родину. Однако вместо обещанного рейса боевиков доставили на передовую фронта. В ожесточенном сражении погиб 21 из 25 сирийцев.

Известно, что это не первый случай, когда лидеры бандформирований ПНС заверяют иностранных боевиков, что их везут домой перед отправкой на верную смерть. Очевидно, что для триполитанских властей и Анкары наемники являются не более, чем расходным материалом. Турция до сих пор перебрасывает в Ливию не только сирийских боевиков для восстановления сил ПНС, но и вооружение, что является прямым нарушением оружейного эмбарго ООН.

Процветающий фашизм в Ливии — реальная угроза

Депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Вострецов в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал, почему данный инцидент отчасти напоминает ему события Великой Отечественной войны. Он указал, кто провоцирует эскалацию на Ближнем Востоке и в Африке.

«Что с этим делать? Трудно сказать. Но абсолютно точно, что в контексте действий альянса Турции и так называемого ПНС, к сожалению, не идет разговора ни о каких моральных и демократических принципах. То, что они творят, — это просто фашизм, завуалированный под «миротворчество». Очень опасная игра. Когда какие-либо правительства принуждают к боевым действиям жителей сторонних государств и не оставляют им выбора, все заканчивается полным хаосом, насилием и упадком. Это называется воевать чужими руками. У нас много таких примеров в истории было. Наши союзники по Великой Отечественной войне, которые сегодня строят из себя «победителей», я имею в виду американцев и англичан, сидели и ждали, когда русские разберутся с немцами. Только когда перелом войны стал понятен, они подключились к военным действиям», — напомнил политик.

Он напомнил, что до того, как фашистская Германия стала реальной угрозой для международного сообщества, никто не обращал внимания на крайне правую идеологию страны, экспансионистские интересы и процветающий геноцид в ее пределах. Следовательно, учитывая богатый исторический опыт, происходящее в Ливии на данный момент должно настораживать.

«Подобных примеров хитрых государств, которые привыкли «выигрывать» чужими руками, — множество. Вторая мировая война — лишь один из них. Конечно, англичане и американцы помогали продовольствием, а также оружием, но делали это не так уж и бескорыстно. Ведь, если бы Адольф Гитлер не отвлекся на Россию, сейчас бы не было этой новомодной Англии. Была бы одна из маленьких колоний или вообще непонятно что. Разобравшись с англичанами, фюрер бы и до Америки дошел. Не стоит забывать, что японская армия была довольно-таки сильной — совместно с Германией она растоптала бы США. С Россией им бы все равно пришлось возиться долго, но угроза покорения фашизмом всего человечества была реальной. Здесь, кто бы что ни говорил и как щеки бы не надувал, кровью заплатила наша страна», — подчеркнул депутат.

Он выразил опасения, что ливийские события из-за вмешательства Анкары могут развиваться по тому же сценарию.

«Нынешняя ситуация в Ливии — еще хуже. Начнем с того, что Сирию разграбили те же американцы, а теперь Турция, которая входит в военный блок НАТО, устроила историю с систематическими перебросками сирийцев в Триполи. ПНС, оглядываясь на своих покровителей в Анкаре, использует этих наемников в качестве пушечного мяса. Одно дело — когда люди едут воевать за деньги, другое — когда нет выбора. Фактически — сирийцев обманом завлекают в североафриканское государство. Проще говоря, пойти они готовы и за кусок хлеба, а иногда — просто под угрозой жизни. Их гонят воевать в чужую страну. Это огромная беда и в целом преступление против человечества», — возмутился собеседник ФАН.

Агрессивная риторика Запада в отношении РФ обусловлена собственной слабостью

Политик озвучил мнение и по поводу позиции российского правительства.

«Взять ту же Россию, которая находится в Сирии: нас туда пригласили легитимные власти и попросили помочь справиться с гражданской войной. Мы не претендуем там ни на территории, ни на что другое. Просто пытаемся сохранить мир на Ближнем Востоке, понимая, что, если он вспыхнет окончательно, в первую очередь прилетит Европе. Россия занимается настоящим миротворчеством. А турки что там делают? Кто их звал? Они, понятное дело, кричат, что много беженцев. Однако они же сами открыли границы со словами: «Вы — наши братья». Какое право они имеют выть и жаловаться, спекулировать на ситуации в свою пользу, если сами лезут в чужие конфликты. Явно же не просто так. Наглядный пример тому — Ливия», — заметил эксперт.

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Депутат объяснил, почему Запад и подконтрольные ему страны критикуют Россию. По его мнению, информационные атаки против Москвы объясняются страхом и слабостью нападающих.