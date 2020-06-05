Ветеран войны Мазилов назвал Навального человеком без родины и чести

Москва, 5 июня. Ветеран Великой Отечественной войны из Брянска, подполковник медицинской службы Александр Мазилов ответил на оскорбительные высказывания блогера Алексея Навального.

Напомним, основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в РФ) назвал людей, принявших участие в записи ролика телеканала RT про поправки к Конституции РФ, «предателями», «позором страны» и «продажными холуями».

«О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести», — написал Навальный в своем микроблоге в Twitter.

Одним из участников видеоролика в поддержку поправок в основной закон страны стал ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло обратился в Следственный комитет РФ с требованием проверить высказывания Навального на предмет реабилитации нацизма.

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Мазилов в ответ на слова Навального заявил, что им в войну удалось отстоять родину.

«И нам не особенно важно, что есть какие-то личности, которые обливают нас грязью. Нужно сказать, что у этих товарищей нет ни родины, ни чести. И они не имеют того, что нам дорого в нашей жизни», — подчеркнул Александр Мазилов.

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Александр Мазилов обратился к другим ветеранам и призвал их «не стареть душой».