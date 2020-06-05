Колокольцев представил нового заместителя

Москва, 5 июня. Глава МВД России Владимир Колокольцев пятого июня представил силовикам своего заместителя — руководителя следственного департамента генерал-майора юстиции Сергея Лебедева и трех глав региональных органов МВД. Всех их свои указом назначил российский лидер Владимир Путин.

По словам министра, новые руководители по Республике Коми, Ямало-Ненецкому автономному округу и Смоленской области накопили огромный практический опыт работы. Только что назначенный замминистра в течение 15 лет был на руководящих должностях и отлично себя зарекомендовал как человек, способный принимать грамотные решения, сообщает пресс-служба МВД.

Министр сразу же обратил внимание нового заместителя на необходимость повышения качества работы по раскрытию и расследованию преступлений.

Колокольцев подчеркнул, что на особом контроле должно быть следствие по уголовным делам, связанным с оборонной промышленностью, финансовой сферой, реализацией национальных проектов.

От глав региональных органов МВД министр потребовал принять меры для более эффективного раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений. Отдельно он остановился на Коми и Ямало-Ненецком автономном округе, где приоритетным направлением работы Колокольцев назвал борьбу с коррупцией.