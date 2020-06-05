Депутаты «Слуги народа» и «Голоса» потребовали отставки Авакова

Киев, 5 июня. Фракция «Голос» в Верховной раде внесла на рассмотрение проект постановления об отставке главы МВД Украины Арсена Авакова. Об этом сообщил замруководителя политической силы Ярослав Железняк.

По его словам, инициативу уже поддержали 55 парламентариев.

«Подписи проверили, электронные документы подготовили... Постановление об увольнении Авакова пошло на регистрацию. Ждите в ближайшее время на сайте ВРУ (Верховной рады Украины. – Прим. ФАН). Подписей 55. Двигаемся вперед», — написал Железняк в Facebook.

На данный момент законопроект уже зарегистрирован и уже опубликован на сайте Рады. Под документом поставили подписи депутаты от «Голоса» и пропрезидентской партии «Слуга народа». Кроме того, проект постановления подписала депутат от «Европейской солидарности» Яна Зинкевич.

В пятницу, 5 июня, возле здания Рады проходит митинг за отставку Авакова, среди участников акции заметны представители националистически Протестующие жгут дымовые шашки и требуют увольнения министра из-за усиления криминогенной ситуации на Украине.

Аваков занял пост главы МВД в феврале 2014 года, во время государственного переворота в Киеве. С тех пор он является единственным бессменным министром в украинском правительстве.