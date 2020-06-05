Внедрение стандартов НАТО в ВС Украины ограничилось «перестановкой кроватей»

Внедрение в Вооруженных силах Украины воинских званий, соответствующих стандартам армий стран НАТО, нисколько не повысило боеспособность Збройні сили України.

Пока реформирование украинской армии по западному образцу продолжает буксовать, киевские генералы решили заняться «шашечками», пришел к выводу обозреватель Федерального агентства новостей.

STANAG нужны, и точка

Знаменитый лозунг Евромайдана «Украина — це Европа» в первую очередь трактовался как «Украина — это не Россия». А во вторую очередь толсто намекал на стремление «незалежной» войти в НАТО по самый Брюссель — прежде всего для получения от альянса коллективных гарантий неприкосновенности нового киевского режима.

Но одно дело желать, и совсем другое — желаемого добиться. Североатлантический альянс, как выяснилось, по целому ряду причин вовсе не горел желанием немедленно взять на поруки киевских иждивенцев. Нет, полного поворота от ворот украинцам не дали. Но толсто намекнули, что в Брюссель им еще идти и идти, как когда-то средневековым пилигримам — в Святую землю…

Так что вот вам, паны «цеевропейцы», наши военные советники, просто советники и совсем не просто советники — пользуйтесь. А как доведете свою армию до уровня соответствия натовским Standardization Agreement (Соглашение по стандартизации, STANAG), заходите на огонек — поговорим!..

Отметим, что STANAG стали вещью для НАТО совершенно необходимой, стандартизирующей внутри альянса широчайший круг вопросов: от калибров используемых боеприпасов до условных жестов «визуальной техники оповещения». Без единых стандартов полноценное взаимодействие в рамках альянса вооруженных сил разных государств организовать просто не представляется возможным.

Но вернемся к Украине.

С одной стороны, довод о том, что для вступления в НАТО новичок должен привести свои вооруженные силы в полное соответствие со стандартами организации, был вполне логичен. С другой стороны, Польшу после вывода с ее территории российских войск так торопились «влить» в ряды альянса, что приняли и без полного переформатирования Войска Польского под требования STANAG.

Но у «сделавшей выбор в пользу демократии» Украины выбора не оказалось. Запад Киеву тонко намекнул, что в ВСУ STANAG нужны, и точка. Ой, как не понравилась эта затея украинскому генералитету!

Почему? Потому что, фигурально выражаясь, все жить хотят.

Разросшаяся банда батьки Махно

С самого первого года своего существования и по 2014 год Збройні сили України уверенно сокращались, в первую очередь за счет рядового и сержантского состава. В то же время высший комсостав ВСУ отчаянно боролся за свои звания и, разумеется, посты. По данным украинского МО, только за первые 15 лет существования ВСУ там было присвоено 637 генеральских званий.

Разумеется, вся эта генеральская ватага не могла висеть в воздухе. Под нее придумывались все новые руководящие и не очень посты — с обширным количеством заместителей и прочих прихлебателей. В недрах МО Украины создавались структуры, штаты штабов росли как на дрожжах. В итоге хаос и неразбериха в командных структурах ВСУ воцарились немыслимые. Зато по количеству генералов украинская армия уверенно вышла в лидеры, обогнав по этому показателю европейские армии НАТО.

Многие представители высшего комсостава рассматривали свои звания и должности в первую очередь как современный вариант приснопамятного кормления. Привычка извлекать личную прибыль из наличия генеральских или адмиральских погон оказалась на Украине столь велика, что ее не смогло «перебить» даже начало гражданской войны в Донбассе.

Стремление высвободить идущие на генеральские оклады деньги для более насущных статей расходов военного бюджета и даже укоризненное цоканье языком западных партнеров были бессильны перед лобби украинских генералов и их замов. Ассортимент и количество синекур для высшего комсостава ВСУ продолжали множиться несмотря ни на что.

Естественно, этому «наследию» стандарты НАТО, предусматривающие наличие в вооруженных силах отлаженной структуры управления с четким разделением обязанностей и сфер ответственности, никак не соответствовали. В то же время западных партнеров категорически не устраивало плохо управляемое бандформирование, узаконенное на Украине под названием «Збройні сили», больше похожее не на армию, а на разросшуюся банду батьки Махно.

Когда Запад понял, что в Киеве тонких намеков не понимают, в дело пошли намеки толстые: или вы, паны генералы, начинаете реформу, или кукиш вам без масла, а не наша поддержка.

Из контр-адмиралов в коммодоры

Ну, реформа так реформа! Пресс-служба ВСУ в темпе пулеметной стрельбы принялась штамповать презентации и публикации о том, как стремительно и неотвратимо Збройні сили України перейдут на использование калибров армий НАТО, типовую схему штабов армий альянса (так называемую «J-структуру») и систему воинских званий войск.

Когда перейдут? Да буквально завтра! Точнее — к 2020 году, как в 2016-м пообещал министр обороны Украины Степан Полторак.

«Что ж», — должно быть, сказали в этот момент иностранные кураторы Украины и с оптимизмом принялись ждать 2020 года.

Тут они, конечно, хватили лишку, ибо с незапамятных времен известна поговорка «Обещать — не значит жениться». Очень быстро выяснилось, что оперативно перевооружиться на оружие, использующее калибры армий стран НАТО, ВСУ не способны. То есть в час по чайной ложке что-то там околонатовское небольшими партиями покупать или по лицензии выпускать — это да. А вот чтобы одним махом поменять всю имеющуюся номенклатуру стрелкового вооружения на западные аналоги — это ненаучная фантастика. О таком только в украинских турбопатриотичных пабликах мечтать можно.

В общем, как бегали с «калашами» и их доморощенными (или хаторощенными?) переделками, так и будем бегать. А чтобы к нам кураторы не докапывались, станем не спеша перепиливать на коленке элементы советской гусеничной 152-мм гаубицы «Мста-С» в нашу абсолютно украинскую колесную 155-мм гаубицу «Богдана». Так что если кто к нам из-за кордона с инспекцией, то мы трудимся как никогда. Вот «Мста-С», вот гарная картинка «Богданы», вот напильник!..

Дальше — веселее. В свои кресла и привилегии украинские генералы с адмиралами, а также их свитские вцепились намертво. Генералов ВСУ оказалось проще выбить из Дебальцево, чем из собственных кабинетов.

J-структуры с оптимизацией комсостава? Конечно, сделаем — вот один план, вот второй, вот третий, вот триста тридцать третий. Все планы, вы же понимаете, нуждаются в апробации — тут нельзя рубить с плеча и резать по живому. Опять же, кощунственно разбрасываться бывалыми полко- и флотоводцами ВСУ, даже если те ни разу в реальном бою не бывали!

Что там осталось? Приведение системы воинских званий в соответствие с таковой у войск НАТО?

«А вот это можно, это сколько угодно!» — обрадовался украинский генералитет. Паны рассудили, что эта новация им не только не угрожает, но и открывает возможности для создания дополнительных «теплых местечек» в новых оргштатных расписаниях.

29 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 205-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об исполнении воинской обязанности и прохождении воинской службы». Согласно этому закону, в ВСУ вводились новые воинские звания для сержантского и старшинского состава, соответствующие стандартам НАТО.

Вместо существующих армейских званий рядовой, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик и старший прапорщик должны были появиться рекрут, солдат, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант и главный мастер-сержант. Одновременно изменились и звания личного состава ВМСУ. В частности, появились штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Официально было объявлено, что в ВСУ теперь появится «профессиональный сержантский корпус». На деле же ничего подобного не произошло.

4 июня 2020 года Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №2247 о новой системе званий высшего офицерского корпуса Вооруженных сил Украины. Этот документ количество генеральских званий в ВСУ сохранял прежним! А вот названия званий менялись: генерал-майор становился бригадным генералом, генерал-лейтенант — генерал-майором, генерал-полковник — генерал-лейтенантом, а генерал армии Украины — просто генералом.

Больше всех от законопроекта №2247 выиграли ВМСУ, где число боевых кораблей (не катеров) можно было пересчитать по пальцам одной руки. Дело в том, что число адмиральских званий у украинцев увеличивалось с трех до четырех: контр-адмирал становился коммодором, вице-адмирал — контр-адмиралом, адмирал — вице-адмиралом. При этом появлялось еще и высшее офицерское звание адмирала, которое будет соответствовать нынешнему генералу армии Украины.

Словом, от этой «перестановки кроватей в борделе» высший комсостав ВСУ не только ничего не потерял, но на ВМСУ, существующем в формате «две бригады морпехов плюс что-то там еще плавает», даже приобрел.

Итак, что же мы видим? Вместо обещанного повсеместного внедрения STANAG к 2020 году в попытке войти в НАТО ВС Украины пока смогли лишь инициировать переименование одних воинских званий в другие. И все!

Повысило ли подобное «внедрение стандартов» боеспособность ВСУ? Федеральное агентство новостей полагает, что нет. Хотя бы потому, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. А как раз слагаемые-то в украинской армии и остались прежними, несмотря на все громкие заявления ее пресс-службы.