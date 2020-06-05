Глава Минпросвещения рассказал о сдаче ЕГЭ в этом году

Москва, 5 июня. Никаких изменений в ЕГЭ в этом году не будет, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире программы «Дайте сказать!».

Глава Минпросвещения подчеркнул, что система ЕГЭ в России устоялась.

«Точно никаких изменений, кроме вот тех дополнительных мер защиты, о которых мы уже говорили, в этом году в Едином государственном экзамене не будет», — заверил российский министр.

Пандемия коронавируса внесла серьезные изменения в образовательный процесс российских школьников и студентов. В частности, школы, колледжи и вузы России были переведены на дистанционный формат обучения.

Кроме того, перенесли сроки сдачи выпускниками Единого государственного экзамена. Первые экзамены традиционно начинались в мае, но из-за коронавируса перенесли на июнь. Позднее было объявлено, что выпускники сядут за парты, чтобы сдать ЕГЭ в июле.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России, по состоянию на 5 июня, зарегистрировано 449 834 случая COVID-19. За время пандемии в стране выздоровели более 212 тысяч человек, скончались 5528.