Донбасс, 5 июня. В ДНР из-за обстрелов ВСУ ранена мирная жительница. Журналисты из Франции зафиксировали жалобы мирных граждан на украинских бойцов. Дезертировавший офицер расстрелял двух сослуживцев. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Киевские силовики дважды обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики за сутки. Результатом ударов стало ранение мирной жительницы. Огонь велся из гранатометов, вооружения бронетранспортеров и боевых машин пехоты.

Офицер ВСУ расстрелял сослуживцев

В донецком управлении Народной милиции ДНР корреспонденту ФАН рассказали об очередном ЧП в рядах противника. Командир 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, узнав о том, что место боевого дежурства самовольно покинул один из офицеров, организовал самостоятельные поиски беглеца.

В Константиновку Донецкой области по адресу проживания дезертира были направлены двое бойцов, которые нашли старшего лейтенанта и попытались доставить его в часть под конвоем. Однако офицер оказал сопротивление с применением табельного оружия. В результате один военнослужащий погиб, второй получил ранения. После расстрела сослуживцев дезертир свел счеты с жизнью. Как установили медики после вскрытия, офицер находился в состоянии наркотического опьянения.

Как отметили в оборонном ведомстве ДНР, поток наркотиков в передовые части украинской армии из других регионов страны не иссякает. Недавно правоохранители выявили почтовый канал поставки запрещенных веществ, к которому причастен офицер-воспитатель 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Посылки с наркотиками ему отправлял офицер штаба Бердянского пограничного отряда. Очевидно, что партия размером в 500 грамм амфетамина предназначалась именно для сбыта.

Пьяные бойцы ВСУ пытались скрыться от полиции

О курьезном происшествии в рядах противника рассказали в управлении Народной милиции ЛНР. Накануне ночью украинская полиция в Луганской области остановила автомобиль с двумя военнослужащими 24-й механизированной бригады ВСУ. В машине, кроме изрядно выпивших бойцов, находились представительницы древней профессии. Во время проверки документов солдаты попытались скрыться на автомобиле, но врезались в столб линии электропередач. Водитель доставлен в больницу с травмой головы, его сослуживец находится в полиции. О дальнейшей судьбе женщин с пониженной социальной ответственностью не сообщается.

Мирные жители пожаловались французским журналистам на ВСУ

Еще один показательный случай произошел с «освободителями» Украины в Луганской области, в районе дислокации 30-й механизированной бригады ВСУ. Съемочная группа французского агентства France-Presse приехала в расположение воинской части для съемки сюжета, прославляющего «украинских героев», которые защищают свою Родину.

Однако в ходе съемок европейцы нарвались на жалобы местных жителей. Граждане Украины утверждали, что солдаты ВСУ нарушают их права, незаконно размещаются в чужих домах, а в частных хозпостройках хранят боеприпасы. Кроме того, сами иностранные журналисты отметили, что большая часть личного состава бригады не носит защитные маски ввиду их элементарного отсутствия.

Украинские врачи лечили бойцов ВСУ от коронавируса без лекарств

Как сообщил спикер Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, в 59-м военном госпитале Северодонецка Луганской области от последствий инфицирования коронавирусом скончались 25 солдат ВСУ. По информации ведомства, медики не предоставляли и не выписывали заболевшим бойцам лекарственные средства.

После обнародования количества умерших в Северодонецк приехала комиссия из 37-го территориального санитарно-эпидемиологического отряда для проверки медучреждения. В процессе стало известно, что в медицинских документах отсутствовали записи о назначении погибшим каких-либо медпрепаратов. По материалам проверки в отношении начальника медицинской службы госпиталя возбуждено уголовное дело.