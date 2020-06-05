Египет может жестко ответить на продолжающуюся агрессию Турции в Ливии

Отношения между Египтом и Турцией находятся в критической отметке в связи с вмешательством Анкары во внутренние дела Ливии и продолжающуюся военную помощь боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи. Дальнейшее усиление турецкой агрессии в отношении соседнего североафриканского государства вполне может спровоцировать Каир на ответные меры, поскольку это угрожает национальной безопасности и египетским интересам в регионе.

Чем же грозит подобное обострение ситуации в Северной Африке? Ведь в Ливии происходит столкновение интересов двух государств с крупнейшими армиями на Ближнем Востоке. Безусловно, Турция является членом НАТО и имеет сильные военно-морские силы, однако Египту также есть что противопоставить в ответ на османские амбиции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Общее прошлое

Каир и Анкара имеют достаточно прочные исторические и культурные связи, поскольку на протяжении многих лет Египет являлся частью Османской империи, что, безусловно, не могло не наложить определенный отпечаток на отношениях двух стран. В различное время египетско-турецкие взаимоотношения неоднократно подвергались проверке, и порой ситуация доходила до крайней точки, тем не менее такими сложными, как в настоящее время, они, пожалуй, еще не были.

Укрепление дипломатических связей двух ближневосточных государств произошло в 1925 году, когда стороны обменялись временными поверенными. Позднее, в 90-е годы прошлого столетия Каир активно наращивал сотрудничество с Турцией ввиду необходимости наращивания экспортных объемов египетского газа на европейском направлении. В результате в 2005 году странами было подписано соглашение о свободной торговле, что в значительной степени оказалось выгодным для турецкой стороны. Так, в период с 2006 по 2011 год серьезно возросли экспортные показатели Турции в Египет (с 709 млн долларов США до более чем 2,7 млрд долларов США).

Однако такая идиллия продлилась сравнительно недолго, поскольку уже спустя два года плодотворного сотрудничества Египет отозвал своего посла из Турции из-за резкого ухудшения отношений, произошедшего на фоне свержения бывшего египетского лидера Мухаммеда Мурси, которое имело место 23 ноября 2013 года. Турецкий посол и вовсе тогда был объявлен персоной нон грата (нежелательной персоной). Это произошло из-за того, что Мурси преследовал идеологию запрещенной в России террористической организации «Братья-мусульмане»1, что египетские граждане никак не намеревались терпеть, Каир также не желает мириться с присутствием джихадистов в соседней Ливии.

Новый виток разногласий

После подписания нынешним президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом преступного соглашения о военном сотрудничестве с главарем триполитанского «правительства» Файезом Сарраджем в конце минувшего года и активизации турецкой оружейной контрабанды в Ливию, Каир не на шутку обеспокоился. Причин для этого было достаточно — помимо того, что Анкара принялась накачивать боевиков незаконных формирований ПНС современным оружием, приобретенным зачастую на средства Катара, территория соседней с Египтом Ливии благодаря стараниям турок стала превращаться в новый террористический рассадник. Это совершенно не устраивало Египет, который, впрочем, не спешил показывать это уж слишком наглядно.

Но положение дел меняется не в лучшую сторону, и в Каире прекрасно понимают, чем грозят дальнейшая эскалация внутриливийского кризиса и непрекращающаяся переброска сирийских террористов-наемников из Идлиба, завербованных турецкими властями для ПНС Ливии. Более того, почувствовав свою безнаказанность, Турция, нарушающая оружейное эмбарго ООН от 2011 года и наплевавшая на резолюцию Совбеза ООН, может не остановиться на одной лишь ливийской территории, посягнув на большее. Это осознают все страны Северной Африки, не только Египет. Наглядным примером служат амбиции Эрдогана в Средиземном море, где турецкая сторона фактически в одностороннем порядке изменила морское разграничение, проигнорировав интересы Греции, Кипра и ряда других Средиземноморских государств.

Помимо прочего, меморандум Турции и ПНС грозит крупнейшему египетскому газовому месторождению «Зохр» (около 850 млрд кубометров), поскольку переделом Восточного Средиземноморья Анкара пытается взять под свой контроль поставки энергоресурсов между странами региона.

Первые предпосылки

Еще до начала активных контрабандных поставок турецкого оружия, боеприпасов и боевой техники в Ливию в обход запрета Организации Объединенных Наций Каир негласно выражал поддержку действиям Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Этот военачальник действительно подавал надежды на урегулирование затяжного кризиса в сопредельной стране, его поддерживают большинство ливийских граждан и многочисленные племена. Захватившие же Триполи боевики, являющиеся по большей части членами запрещенных в России террористических организаций, таких как «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане», «Исламское государство»1 и прочих радикальных экстремистских группировок, напротив, вызывают неприятие у египетских властей.

Долго весь этот террористический беспредел Анкары и ПНС не мог оставаться незамеченным со стороны египетских властей. И вот первой серьезной «ласточкой» в адрес турецкой внешней политики стало объявление Египтом в конце прошлого месяца союза против деятельности Турции в Ливии. В него вошли Франция, Кипр, Греция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Правда, стоит отметить, что кроме совместных совещаний и нескольких заявлений союзники не предпринимали никаких активных действий, не говоря уже о каком-то военном противостоянии турецкой агрессии в Североафриканском регионе и Средиземном море.

ВС Египта

Так чем же Египет сможет удивить одного из сильнейших членов Североатлантического альянса в случае обострения ситуации? А удивить есть чем. На протяжении последних десятилетий Каир активно наращивал военный потенциал и вкладывал средства в развитие собственных вооруженных сил. К тому же египетская сторона долгое время укрепляла оборонные отношения с Россией и Соединенными Штатами, закупая современное оборудование, вооружение и технику. Военно-морские силы (ВМС) страны не так давно получили несколько новых универсальных десантных кораблей класса «Мистраль», которые позволили укрепить потенциал для развертывания на региональном уровне. Помимо этого, флот включает фрегаты и подводные лодки. Всего в ВМС имеется около 60 кораблей различных типов, в том числе и ракетные катера, и 6 субмарин. Личный состав — примерно 40 тысяч человек.

Рекапитализация технической и материальных частей позволила Египту заменить многие уже устаревшие советские образцы оружия и техники, состоявшие ранее на вооружении ВС североафриканской страны. Египетские военно-воздушные силы (ВВС) обзавелись не только российскими боевыми самолетами, но и французскими. В их составе служит около 35 тысяч человек, авиационный парк представлен, по разным данным, 552 самолетами и 121 боевым вертолетом. В распоряжении также имеются зенитные-ракетные системы и комплексы противовоздушной обороны. Кроме того, для ведения активных боевых действий в небе могут быть задействованы китайские БПЛА.

Сухопутные египетские войска насчитывают порядка 320 тысяч человек, около 400 тысяч военнослужащих числятся в резерве. Численность танков превышает 4000 единиц, из которых 1360 составляют американские Abrams и приблизительно 500 российских Т-90. Кроме того, египетская армия имеет на вооружении мощные реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Таким образом, Египет располагает достаточно серьезным военным потенциалом и сильной армией. Египетские ВВС и вовсе являются одними из самых мощных в мире. Каир построил по всей стране множество военных баз и развитую военную инфраструктуру, достаточно серьезные вложения в приобретение новой техники и вооружений позволили сформировать одни из наиболее боеспособных вооруженных сил в регионе.

ВС Турции

Армия Турции также считается одной из самых сильных на Ближнем Востоке. Так, численность турецких войск насчитывает около 350 тысяч человек. После неудачной попытки государственного переворота в 2016 году количество военнослужащих в вооруженных силах страны было заметно сокращено (порядка 150 тысяч человек), многие из состава офицерского корпуса были либо уволены, либо находятся в тюрьмах.

Турки располагают около 1700 единицами танков, по большей части, устаревшими моделями, такими, как М-60 и другие. Также в парке бронетехники есть и гораздо более новые немецкие Leopard 2 (порядка 340 машин). Турецкие ВВС уступают египетским по численности — в общей сложности у Анкары есть порядка 400 с лишним истребителей-бомбардировщиков, часть из них достаточно устаревшие, но прошедшие модернизацию F-16. Парк вертолетов насчитывает 400 единиц, из них в районе сотни — боевые машины.

Серьезной силой можно считать ударно-тактические беспилотники, в основном Bayraktar TB2 — именно эти дроны чаще всего используются в боевых действиях в Ливии на стороне группировок ПНС. Несмотря на то, что это достаточно современные БПЛА, силы ПВО Ливийской национальной армии смогли уничтожить уже не один десяток этих машин. Однако самой большой проблемой военно-воздушных сил Турции является недостаточное количество квалифицированных военных летчиков — опять же сказались последствия провалившегося путча.

Стоит, конечно, отметить отдельно турецкий военный флот — крупнейший в регионе, он включает 194 боевых корабля, в том числе около двух десятков скоростных катеров и 26 ракетоносцев. Самым грозным оружием, пожалуй, можно считать подводные силы Турции, располагающие подводными лодками в количестве восьми единиц, разработанными Германией.

Чем грозит конфликт Турции и Египта в Ливии?

Несмотря на некоторое превосходство турецких военно-морских сил, у Египта имеется существенное стратегическое преимущество, поскольку он граничит с Ливией, которая в случае турецко-египетского военного столкновения, скорее всего, и станет основным полем боя двух держав. Конечно, до прямого выступления египетской армии в конфронтацию с турецкими интервентами дело пока что еще не дошло, а, возможно, и не дойдет. Но смотреть со стороны на дальнейшее вмешательство Турции в соседнюю страну и уничтожение ливийского населения египтяне вряд ли будут долго, поэтому напряженность возрастает и приближается к своей верхней отметке.

Хочется надеяться на то, что Турции и Египту не придется задействовать всю свою военную мощь для выяснения отношений на ливийской территории, но текущее положение дел в Ливии действительно настораживает, причем не только египетскую сторону. Агрессивное поведение Анкары беспокоит многие страны, не только в Средиземноморском и Североафриканском регионах, но и во всем мире. Проявляя османские имперские замашки, турецкий глава ставит под угрозу безопасность Африканского континента и не только. Контрабандные оружейные поставки для боевиков ПНС Ливии и непрекращающаяся переброска сирийских террористов-наемников являются серьезной проблемой, на которую уже невозможно не обращать внимание.

Ранее Федеральное агентство новостей освещало масштаб военного вмешательства Турции во внутренние дела Ливии, которое формирует новый очаг террористической угрозы в Северной Африке и может спровоцировать военный конфликт целого ряда государств.

1 Организация запрещена на территории РФ.