Симоньян объяснила западным СМИ, кто на самом деле является расистом

Москва, 5 июня. Американская газета New York Times обвинила главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян в расизме после того, как она репостнула сообщение корреспондента «Комсомольской правды». Симоньян в своем Telegram-канале ответила на обвинения. Она объяснила, что западные СМИ напали на нее из-за репоста статьи, где есть слово «негр».

«Значит, так. В моей стране этническое меньшинство — это я. Это я все детство слышала в свой адрес «черная». А также «черномазая», — уточнила она.

По словам редактора, она в девять лет «пережила погромы и пряталась под диваном», ее не лечил стоматолог, потому что не принимал «черных». Симоньян вспомнила, что первая учительница рекомендовала родителям не водить дочь в школу, «потому что «черным небезопасно». Кроме того, она уточнила, что первый краснодарский главный редактор запрещал записывать стендапы, потому что зрителям не нравились «черные» лица на экране.

«Именно слово «черный» применительно к расе или нации в русском языке является оскорбительным. А слово «негр»— не является», — подчеркнула она.

Симоньян обвинила западные СМИ в том, что прежде чем критиковать ее в расизме, они не стали разбираться в этом вопросе. Редактор объяснила западным СМИ, кто на самом деле является расистом.

«Поэтому расисты — это вы. Вы и ваша «исключительность». Вы и ваше упертое, тупое нежелание понять, что в мире есть другие культуры и другие, языки. Которым позволено развиваться и эволюционировать по-своему, а не по-вашему», — считает она.

Кроме того, Симноньян напомнила, что в РФ живет много национальностей.

«Я горжусь своей страной, где добрая сотня национальностей живет вместе и пережевала и выплюнула жуткий период межэтнических разборок из моего детства. И когда вы называете меня русской, мне приятно. Хотя во мне нет ни капли русской крови. Живите дальше, тоните в своей тупости и неумении принять, что в мире вы не одни», — написала она.

Напомним, Маргарита Симоньян родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре в армянской семье. Отец работал мастером по ремонту холодильников, мать продавала на рынке цветы. Дед Саркис Симонян — участник Великой Отечественной войны. Семья бабушки и дедушки была депортирована в 1944 году.