Джабаров объяснил «прагматичный» ответ Германии на санкции США против «СП– 2»

В Германии всё просчитали и поняли, что американские санкции против «Северного потока — 2» имеют одну цель — сорвать поставки дешевого российского газа в Европу. Об этом Федеральному агентству новостей заявил сенатор Владимир Джабаров.

Таким образом он отреагировал на выступление правительства ФРГ против экстерриториальных ограничительных мер США по отношению к газопроводу. Представитель Министерства экономики и энергетики Германии заверила, что власти страны следят за развитием ситуации вокруг «Северного потока — 2».

«Наша принципиальная позиция относительно экстерриториальных санкций также ясна: мы их отвергаем», — сказала представитель Минэкономики, комментируя внесение на рассмотрение Сената США законопроекта, предполагающего расширение пакета санкций в отношении газопровода.

В немецком парламенте член комитета по энергетике Штеффен Котре заявил, что Германия имеет дело с «элементами экономической войны», которую ведут США. Вашингтон пытается недобросовестными способами продвинуть на европейском рынке «собственную энергетическую промышленность». Котре предложил ответить санкциями на новые действия Америки против «Северного потока — 2». Аналогичную позицию занял председатель комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст, допустив, что Германия может ввести штрафы на американский газ при давлении США на СП-2.

«Если это, наконец, не прекратится, мы должны обдумать серьезные меры для того, чтобы защитить себя. Например, возможны штрафные пошлины на природный газ США», — указал политик.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров пояснил, что в Берлине понимают выгоду дешевого российского газа для немецкой экономики. Он подчеркнул, что Германия — это очень прагматичная страна, которая «не кидает деньги на ветер».

«Немецкие власти вовремя все просчитали и поняли, что санкции, которые пытаются навязать европейцам и россиянам американцы, имеют одну цель — сорвать поставки дешевого российского газа. США стремятся вынудить европейские страны покупать дорогой сжиженный газ, чтобы путем недобросовестной конкуренции получить хорошую и устойчивую прибыль. В Вашингтоне также хотят снизить развитие отношений между Россией и Германий, — отметил Джабаров. — Позиция Берлина в текущей ситуации взвешенная. Я уверен, что мы обойдем эти санкции, которые не повлияют на окончание строительства «Северного потока — 2». Когда возникнет необходимость увеличения поставок газа в Европу, а это произойдет после того, как кризис начнет сворачиваться и будет рост экономики, то тогда новая ветка газопровода заработает с новой силой».

Однако политик признал, что обольщаться не нужно и в любом случае Штаты и Европу связывают очень мощные экономические связи.

«Кроме того, огромная часть немецкого экспорта идет в США. Финансовые институты Германии во многом контролируются американцами. К тому же они являются очень активными партнерами по НАТО. Я не думаю, что отношения двух государств могут сильно испортиться. Но мы не собираемся играть на этом, а выступаем исключительно за равноправные отношения. Немцы хотят того же самого, а американцы пытаются неэкономическими методами достичь желаемого», — добавил сенатор.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Большинство европейских стран поддерживают проект, поскольку заинтересованы в бесперебойных поставках ресурса.

США пытаются помешать завершению строительства газопровода с целью продавать странам Евросоюза сжиженный природный газ. Вашингтон называет «Северный поток — 2» «угрозой безопасности» для европейских государств и всячески препятствует строительству.

4 июня американские конгрессмены Тед Круз, Джин Шахин, Том Коттон, Рон Джонсон и Джон Баррассо внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».