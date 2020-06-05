Сенатор Цеков призвал бойкотировать русофобскую соцсеть Facebook

Москва, 5 июня. Член Совета Федерации России Сергей Цеков призвал бойкотировать социальную сеть Facebook, зарекомендовавшую себя как русофобскую платформу.

Официальный фактчекер Facebook Fatabyyano посчитал публикацию RT Deutsch в социальной сети о строительстве больницы в Уфе недостоверной. Fatabyyano является фактчекером для материалов с Ближнего Востока и из Северной Африки и не имеет никакого отношения к Германии. При этом в качестве доказательства «недостоверности» информации была прикреплена ссылка о фейках, касающихся президента Франции Эммануэля Макрона. В Facebook позднее заявили, что произошла техническая ошибка, указал RT.

Цеков, комментируя очередную антироссийскую выходку американской соцсети, возмутился недружественными действиями Facebook. Он подчеркнул, что Facebook — «антироссийская русофобская соцсеть», и призвал бойкотировать ресурс.

«Нужно объявить бойкот этой соцсети, а самый лучший бойкот — не иметь страницы на Facebook и ничего там не размещать. Вот тогда они подумают и будут по-другому к нам относиться», — сказал сенатор в интервью изданию «Слово и дело».

Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что необходимо создавать и развивать интернет-платформы в России. В частности, по его мнению, нужно помочь «ВКонтакте» выходить на глобальный уровень.

«Это прекрасная соцсеть, но она политически неактивная, нужно обеспечить переход туда большого количества аккаунтов политически и общественно активных людей. Но и этого недостаточно. Facebook чем хорош? Он глобальный, есть большая аудитория. Нужно помочь «ВКонтакте» стать более глобальной соцсетью», — сказал эксперт.

Кроме того, по мнению политолога, случившееся с RT Deutsch не является ошибкой. Марков считает, что таким образом Facebook случайно показала, что в ее системе запущены алгоритмы по блокировке всех аккаунтов российских государственных организаций и общественных структур, лояльных к властям.

По мнению Маркова, Запад планировал попытку «российского майдана» на 2023 год, но из-за пандемии коронавируса сроки могут сдвинуться. Он не исключил, что волна блокировок российских аккаунтов произойдет накануне голосования по поправкам в конституцию.