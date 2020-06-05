Телеканал RT покажет альтернативную историю человечества

Москва, 5 июня. Новый видеопроект «ALT История», посвященный альтернативной реальности, запущен на видеохостинге YouTube.

Зрителям покажут серию передач на тему того, как бы сейчас развивалась цивилизация, каким был бы нынешний мир, если бы не произошло какое-нибудь значимое в жизни людей событие.

В первом выпуске будет представлен мир, в котором не было эпидемии чумы. Авторы и эксперты уверены, что если бы «черная смерть» не опустошила бы города и страны, то социальный уклад в европейских государствах мог бы измениться.

Еще одним альтернативным историческим фактом было бы отсутствие Израиля на политической карте.

Столицей России, по мнению авторов альтернативной истории, могла быть не Москва, а Тверь, сообщает телеканал RT.

Ранее ученые обнародовали результаты исследований на тему того, как эпидемии повлияли на человечество.

Например, в 14 веке эпидемия чумы уничтожила 25 процентов населения европейских стран, но способствовала активизации торговли и экономическому росту государств. Жизнь представителей рабочих профессий и условия труда стали лучше.