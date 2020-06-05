Ремесло требует наказать блогера Навального за реабилитацию нацизма

Москва, 5 июня. Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло возмущен тем, что правоохранительные органы не оперативно реагируют на нарушения со стороны блогера Алексея Навального. В Telegram он заявил, что уже третий день не получает от прокуратуры и СК ответов на свои обращения, направленные в связи с оскорблением блогером ветерана Великой Отечественной войны.

«Я дико извиняюсь, но. Уже третий день [пошел] с момента подачи мной заявлений на Навального за оскорбление ветерана ВОВ и оправдание нацизма. Прокуратура Москвы и Следственный комитет молчат. Сотрудники говорят журналистам телеканалов, что «не могут найти» моих обращений», — написал он на своем канале.

Ремесло подтвердил факты своих обращений скриншотами с электронной почты, а также обратился к руководителям соответствующих ведомств.

«Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин, прокурор Москвы Денис Геннадьевич Попов. Вам не кажется, что ваши подчиненные несколько филонят? Или есть более важные дела, чем наказание упыря и оскорбителя ветерана ВОВ? Упырь вчера на YouTube снова проехался по этой теме, упивается безнаказанностью», — заметил член ОП.

Ремесло обратился в СК с требованием проверить высказывание Навального на предмет реабилитации нацизма после того, как глава признанного в РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) опубликовал в Twitter пост, критикующий видео, где россияне выражают поддержку поправкам в конституцию. Скандалист Навальный назвал героев ролика «продажными холуями», в то время как одним из участников видео стал ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.

Член ОП осудил публикацию руководителя ФБК и призвал привлечь его к административной ответственности за оскорбление участника военных действий.

Ранее несколько последователей Навального оказались фигурантами уголовного дела о реабилитации нацизма за то, что разместили на сайте «Бессмертного полка» снимки лидеров нацистской Германии.