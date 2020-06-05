Посольство РФ в Чехии назвало высылку дипломатов «сфабрикованной провокацией»

Москва, 5 июня. Посольство РФ в Чехии назвало высылку двух российских дипломатов «сфабрикованной провокацией» и «недружественным шагом».

Об объявлении сотрудников российского диппредставительства персонами нон грата накануне сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Один из дипломатов, по версии чешской стороны, передал в местные спецслужбы информацию о якобы привезенном в Прагу яде рицине.

«Посольством Российской Федерации в Чешской Республике получена нота МИД Чехии с уведомлением о высылке двух сотрудников российской дипмиссии. Речь идет о сфабрикованной провокации», — говорится в заявлении посольства.

Российское диппредставительство выразило разочарование по поводу позиции чешской стороны, оставляющей «все меньше пространства для конструктивного диалога».

«Данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения», — добавили в посольстве.

Информация о том, что в Прагу прибыл российский дипломат с рицином, появилась в чешских СМИ в апреле. Позже чешские власти признали, что эти заявления носили фейковый характер.