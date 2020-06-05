Шаповалов: Турция окажется без поддержки НАТО в случае военного конфликта с Грецией

Россия, в силу ее прагматичности и непредвзятости, способна стать отличным посредником в переговорном процессе между сторонами назревающего международного конфликта в Средиземном море. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов.

Так собеседник ФАН прокомментировал заявление, сделанное 5 июня министром обороны Греции Никосом Панайотопулосом о том, что его страна готова применить силу для защиты суверенитета от Турции, которая в последнее время «стала агрессивно себя вести». Напомним, турецкая сторона собирается добывать углеводородные ресурсы в непосредственной близости от греческих островов Средиземного моря — в зоне, которая находится в исключительном ведении Афин.

«Действительно, отношения между двумя странами резко обострились, — считает политолог. — Вина, конечно же, лежит на Турции, которая агрессивно проявляет себя в экономической сфере, не считаясь ни с кем, включая Грецию».

По словам эксперта, если проанализировать действия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за последние несколько лет, то можно заметить явный переход к экспансионистской политике — раньше она была куда менее напористой. Это сразу же принесло «эффект»: отношения с целым рядом государств резко ухудшились как по периметру турецких границ, так и в целом во всем Ближневосточном регионе.

«Эрдоган вступает в конфликты со всеми подряд, включая членов военно-политического блока НАТО, в котором состоит и его собственная страна, — отметил Шаповалов. — Но мы знаем, что с другими «союзниками» у Турции непростые отношения, например, с Европейским союзом (и особенно с Германией). Налицо стремление во что бы то ни стало усилить свои позиции и произвести экспансию на внешние территории».

Собеседник ФАН уверен, что вероятность военных действий между Турцией и Грецией весьма велика, и к этому страны подталкивает сама история их отношений: ровно сто лет назад была масштабная греко-турецкая война, а последние крупные столкновения закончились лишь в 1970-х годах (когда Турция захватила северный Кипр).

«Обращу внимание, что уже тогда эти государства были военными союзниками в рамках блока НАТО, — напомнил политолог. — Так что нас и сейчас не должно это смущать. Если Турция и дальше продолжит давление, Греция в состоянии также перейти к эскалации конфликта. На чью же сторону тогда встанет Североатлантический альянс? Думаю, что он будет парализован и окажется не в состоянии оказывать влияние на ситуацию, ограничившись посредническими функциями. Чего точно не будет, так это поддержки Турции — Эрдоган слишком сильно испортил отношения с ведущими странами НАТО и, особенно, с США».

Что же касается Евросоюза, то он будет опасаться проявлять ярко выраженную прогреческую позицию — эксперт считает, что турецкая сторона имеет на ЕС ряд серьезных рычагов, главный из которых — это открытие границ для беженцев с Ближнего Востока, которые ринутся в европейские страны.