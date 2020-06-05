Молодая жена Петросяна пригрозила судом за сообщения о фиктивном браке

Москва, 5 июня. Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова жестко осадила тех, кто считает, что их брак является фиктивным.

Несколько дней назад в Сети появилась информация со ссылкой на анонимный источник, что Петросян и Брухунова живут раздельно, а их брак де-факто — фиктивный. По сообщениям СМИ, дезинфекторам, личность которых не раскрывается, якобы удалось попасть в квартиру помощницы юмориста. По их словам, пара живет в одном доме, но, что интересно, в разных квартирах. А свадьба нужна была лишь для того, чтобы скрыть реальные доходы.

Татьяна Брухунова резко отреагировала на подобные заявления. Она пояснила, что никаких дезинфекторов в квартиру не приглашала, так как проблем с тараканами и клопами у нее нет. Супруга пригрозила, что авторов подобных фейковых новостей может ждать судебное разбирательство.

«Так смеялась, когда мне прислали ту идиотическую статью», — ответила на вопрос подписчика под одним из последних постов в своем профиле в Instagram супруга комика.

У Татьяны поинтересовались, почему она не подает в суд за клевету.

«А кто Вам сказал, что я не подала?» — отреагировала Брухунова.

Ранее СМИ сообщили, что Евгений Петросян и его молодая супруга Татьяна Брухунова не живут вместе, даже после свадьбы они проживают в разных квартирах. Об этом якобы рассказали работники бригады дезинфекции, которая проводила антисептическую обработку в элитном жилом комплексе «Садовые кварталы», где поселились юморист и его молодая супруга. Выяснилось, что семейная пара владеет двумя квартирами в этой новостройке, которые находятся на одной лестничной клетке.