Волочкова, Боня и Тимати возглавили рейтинг крупнейших должников среди российских звезд

Москва, 5 июня. Многие знаменитости часто становятся должниками перед государством, вовремя не оплачивая те или иные налоги. Однако больше всего удивляют размеры задолженностей российских звезд.

Возглавила своеобразный антирейтинг звездных должников балерина Анастасия Волочкова, имеющая 12 просроченных платежей, по которым уже «натекло» 347 тысяч рублей. В частности, бывшая прима Большого театра не оплатила транспортный налог, а также налоги за недвижимость в Москве, Подмосковье и Петербурге. Пени по этим платежам уже превысили 7 тысяч рублей.

Еще дольше свои финансовые обязательства не выполняла телеведущая Виктория Боня, у нее пени по задолженностям составили 17 тысяч рублей. Сейчас бывшая звезда «Дома-2» проводит время в Монако, в России тем временем от нее ждут оплаты четырех задолженностей в размере 213 тысяч рублей, передает Kp.ru.

Тройку известных неплательщиков замыкает рэпер Тимати, просрочивший транспортный налог в размере 163 тысяч рублей. Еще 4 тысячи рублей музыкант должен заплатить за просрочку.

Кроме того, в списках звездных должников можно заметить рэпера Джигана (59 тысяч рублей), мужа Ксении Бородиной бизнесмена Курбана Омарова (24 тысячи рублей) и актрису Анастасию Заворотнюк (46 тысяч рублей).