Богданов обсудил с послом Франции урегулирование в Ливии

Москва, 5 июня. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел беседу в видеоформате с послом Франции в Москве Пьером Леви.

Встреча состоялась по инициативе Парижа. В ходе беседы Богданов и Леви обсудили актуальные вопросы ближневосточной повестки и уделили особое внимание ситуации в Ливии. Стороны подчеркнули безальтернативность политического урегулирования в Ливии и необходимость прекращения боевых действий. Дипломаты выразили надежду на скорейшее возобновление межливийских переговоров.

Кроме того, Богданов и Леви обсудили палестино-израильский конфликт и пути его решения.

Напомним, в акватории Средиземного моря начала работу европейская миссия по мониторингу за соблюдением оружейного эмбарго ООН в Ливии IRINI, в которой примут участие 27 европейских стран.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о появлении фрегата «Жан-Барт» D 615 противовоздушной обороны ВМФ Франции на западном побережье Ливии в рамках миссии ЕС IRINI.