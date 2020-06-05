«Что в этом запрещенного?»: Исаева рассказала о фото с похорон Началовой

Трогательные подробности о «запрещенном» фото с похорон Юлии Началовой, появившемся в Интернете в пятницу, рассказала PR-директор и подруга певицы Анна Исаева. Ранее Исаева опубликовала в своем Instagram фотографию с похорон Началовой, на снимке оплакивающая подругу Анна изображена с музыкантом Сергеем Крыловым.

Исаевой было важно рассказать об этом, поскольку вся история основана на архивной фотографии, которую она поставила в Instagram первой.

Вторая фотография особенно растрогала поклонников Началовой, которые до сих пор не могут смириться с безвременной кончиной талантливой певицы. Однако в некоторых СМИ фото было названо «запрещенным».

Федеральное агентство новостей попросило Исаеву объяснить, действительно ли снимок был запрещен к публикации.

«Я этот кадр взяла из Интернета, в моем в архиве его не было, — рассказала Анна. — Я увидела это фото с похорон в прошлом году. Естественно, во время похорон я ни о чем даже думать не могла, увидела своего друга и сказала ему какие-то важные слова, которые нам обоим тогда были нужны. Мы в тот момент даже не видели, что нас фотографируют. А потом я этот кадр увидела в СМИ, там были и другие фото, где я общаюсь с людьми, которые пришли проститься с Юлей. Что в этом может быть запрещенного?»

По словам Анны, она хотела этим фото проиллюстрировать историю своего знакомства с Сергеем Крыловым, с которым ее объединила общая беда — ведь оба они были в дружеских отношениях с Юлией Началовой.

«Сергей Крылов, как и Ирина Понаровская, много помогали Юле, когда та была маленькой девочкой и делала первые шаги на эстраде. Она делала эти шаги не только с помощью Понаровской, но и с помощью Сергея Крылова», — рассказала Анна.

Кадр, который в некоторых СМИ назвали «запрещенным», был сделан 21 марта 2019 года на Троекуровском кладбище Москвы во время похорон Юлии Началовой. Автор фото — Артем Геодакян/ТАСС.

Певица и актриса Юлия Началова скончалась в марте 2019 года на 39-м году. Неожиданная смерть популярной певицы вызвала огромный резонанс в обществе, поклонники до сих пор не могут примириться смертью Началовой.