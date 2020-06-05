Способный конкурировать с «Турецким потоком» проект ТАР столкнулся с трудностями

Расширение Трансандриатического газопровода (ТАР) будет протестировано только следующим летом. Согласно имеющейся информации, амбициозный проект, входящий в «Южный газовый коридор», не начнет поставки энергоносителей даже в малых объемах.

Согласно планам, «Южный газовый коридор» должен стать артерией для транзита энергоносителей из Азербайджана в Европу. По ней Италия, Греция и Болгария будут получать до 20 миллиардов кубометров газа за двенадцать месяцев. Однако, согласно сообщению портала Eadaily.com, к сегодняшнему дню первая очередь проекта еще не была достроена.

Предполагалось, что контрактный запуск всего «Южного газового коридора» состоится первого июля текущего года, теперь же сроки начала работы сдвинули на октябрь. Согласно представителям турецкой части газопровода, ТАР столкнулся «с техническими и нетехническими трудностями», которые отразились на процессе строительства.

Скорее всего на проект оказал влияние скептицизм европейских партнеров, а именно итальянцев. Еще около года назад министр окружающей среды Серджио Коста заявил о бессмысленности строительства конкурента для «Турецкого потока», так как спрос на газ постепенно падает. Также политик пришел к выводу, что газопровод должен пройти вдали от туристической зоны, но изменение маршрута привело бы к задержке длиной в 4 года.

Однако руководители ТАР собирались провести тест на расширение проекта. Сбор заявок от потенциальных клиентов должен был показать рациональность увеличения проводимости газопровода. Ввиду возникших сложностей решено было сдвинуть «испытания» на год.

Тем временем Россия продолжает работать над собственными проектами, которые должны обеспечить объемы поставки отечественного топлива на западные рынки. Как сообщалось ранее, корабли ВМФ взяли под охрану еще два суда для достройки «Северного потка — 2».