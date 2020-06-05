Путин поручил внести изменения в природоохранное законодательство

Москва, 5 июня. Президент РФ Владимир Путин поручил до конца весенней думской сессии внести изменения в природоохранное законодательство, чтобы ЧП, подобные ситуации в Норильске, не повторялись.

«Прошу правительство совместно с парламентариями завершить работу по внесению в природоохранное законодательство принципиальных изменений, которые позволят предотвращать подобные ситуации», ― заявил глава государства в ходе встречи с экологами и зоозащитниками в режиме онлайн.

В пятницу, 29 мая, на ТЭЦ-3 Норильска из-за повреждения резервуара произошла утечка приблизительно 21 тысячи кубометров нефтепродуктов. Частично топливо попало в местный ручей и реку Амбарная. На территории региона ввели режим ЧС федерального уровня. Путин уже выступил с поручением к правоохранительным органам оценить работу местных чиновников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что силовое давление в ходе расследования ЧП с разливом дизельного топлива в Норильске недопустимо, главная задача — ликвидация аварии. Глава «Норникеля» Владимир Потанин сообщил, что ликвидация последствий разлива топлива в Норильске будет полностью профинансирована компанией.