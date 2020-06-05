Путин назвал чрезвычайной ситуацией аварию в Норильске

Москва, 5 июня. Президент России Владимир Путин назвал аварию на ТЭЦ-3 в Норильске чрезвычайной ситуацией, нанесен серьезный ущерб Арктике. С таким заявлением глава государства выступил на встрече с экологами и зоозащитниками.

«Я уже говорил и хочу еще раз подчеркнуть, что то, что произошло в Норильске, — это чрезвычайная ситуация, как вчера прозвучало, федерального масштаба, — сказал российский лидер. — Действительно, в данном случае под угрозой оказалось и здоровье людей, и природе хрупкой арктической зоны нанесен серьезный урон».

Президент также выразил надежду, что работа по ликвидации ЧС в Норильске пройдет эффективно.

Напомним, в результате повреждения одного из резервуаров на норильской ТЭЦ-3 произошла утечка нескольких тонн нефтепродуктов. Инцидент произошел 29 мая. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.

«Норникель» считает, что причиной аварии стало потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело к деформации опор под цистернами.