Актер Чернов рассказал, что отличало Кокшенова от коллег

Известный советский и российский актер театра и кино Юрий Чернов признался, что запомнит скончавшегося в пятницу на 84-м году жизни коллегу Михаила Кокшенова ярким и талантливым актером, режиссером и сценаристом.

Народный артист РФ Юрий Чернов рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, каким был в жизни и в кино Михаил Кокшенов.

«Миша был хорошим, ярким актером, — отметил Чернов. — Он как и режиссер тоже себя проявил, а еще писал сценарии. В 90-е годы снял очень много картин. У него играли такие мастера, как Леша Булдаков, Наташа Хорохорина, Володя Носик, Саша Панкратов-Черный, Валера Гаркалин...»

По словам собеседника ФАН, Кокшенова как режиссера отличало от других наличие деловых качеств.

«Он был очень деловой — найти денег в то сложное время, организовать съемочный процесс, собрать актеров, — вспомнил Чернов. — У Миши был талант организатора — мог со всеми договориться. Поэтому к нему все хорошо относились, любили его».

Многие знают о том, что Кокшенов в свое время дружил с актером Савелием Крамаровым, который потом уехал в Америку, напомнил собеседник ФАН.

«А Наталья Крачковская вообще чуть ли не все время была с ним», — заявил Чернов.

Он обратил внимание, что Кокшенов не курил, не выпивал и следил за своим здоровьем. Также очень аккуратно относился к питанию.

«Все-таки он был такого спортивного плана, чтобы там ни говорили, — отметил народный артист РФ. — Тут ему надо отдать должное. 83 года — это, конечно, тоже срок. Хотя мы все думали, что он проживет лет сто. За счет своего отношения к образу жизни».

Михаил Кокшенов сыграл немало прекрасных ролей в кино, напомнил российский актер. При этом многие считали его «этаким здоровым русским недотепой».

«Но он, однозначно, был талантливым актером, — подчеркнул Юрий Чернов. — Достаточно вспомнить фильмы «Женя, Женечка и «катюша», «Не может быть!», «Белые росы». Да многие картины можно назвать!»

Чернов вспомнил, что он виделся с Кокшеновым незадолго до того, как тот слег из-за болезни. И друг-коллега тогда даже строил какие-то планы.

«Он заявил: «Скоро запускаемся и будем сниматься!», — свидетельствует собеседник ФАН. — У него всегда была своя любимая команда артистов... Главное, что Миша давал многим актерам возможность подзаработать в те сложные времена. И мы будем с теплом вспоминать его. Светлая ему память и царствие небесное».

В середине октября 2017 года Михаил Кокшенов был госпитализирован в отделение реанимации московской Городской клинической больницы №1 с инсультом. Позже его перевели в Центральную клиническую больницу №1 Управделами президента.

В январе 2018-го народного артиста РФ выписали, после чего на публике он больше не появлялся.

За свою карьеру Кокшенов снялся в 136 фильмах, среди которых — «Золотой теленок», «Самая обаятельная и привлекательная», «Гараж», «Спортлото-82», «Опасно для жизни» и многие другие. Перестал сниматься в 2009 году.

В активе уроженца Москвы в качестве режиссера 15 кинокартин, включая знаменитую «русскую» трилогию» — «Русский бизнес», «Русский счет» и «Русское чудо». Также Кокшенов продюсировал фильмы и писал сценарии.

Юрий Чернов работал с ним только в качестве актера в шестнадцати кинокартинах. Больше совместных съемок было только с Натальей Крачковской (25) и Леонидом Куравлевым (20).