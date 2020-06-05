Экстрасенс Дарья Миронова предсказала уличные столкновения с мигрантами в Европе

Санкт-Петербург, 5 июня. Экстрасенс Дарья Миронова, удачно предсказавшая несколько недель назад массовые протесты в США, на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказала о грядущих беспорядках в Европе

«В Париже будут проблемы, будут столкновение с мигрантами. Будут акции недовольства. Это будет серьезно и жестко. Немножко это коснется Лондона. Подобные вещи будут происходить, но они не будут такими масштабными, как в США. В принципе, это ничем не закончится, как и раньше, то есть правительства устоят», — рассказала Миронова.

Массовые протесты начались в американском Миннеаполисе и перекинулись на другие штаты после того, как в Сеть попал ролик с задержанием афроамериканца Джорджа Флойда. Один из правоохранителей повалил мужчину, которого подозревали в использовании фальшивой купюры, на землю и прижал шею задержанного коленом к асфальту. Флойд не сопротивлялся и говорил, что не может дышать. Позднее мужчина скончался в больнице.

Власти крупных американских городов были вынуждены ввести комендантский час. В нескольких штатах для установления порядка на улицах используются силы Национальной гвардии США.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел онлайн-эфир, посвященный полицейскому насилию и погромам в США. В ходе эфира американский журналист Тим Керби рассказал, в чем разница между плохими полицейскими в США и России. Также Керби оценил конспирологические теории о роли России в организации беспорядков.