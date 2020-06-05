Путину доложили о локализации ЧП в Норильске

Москва, 5 июня. Чрезвычайное происшествие с разливом нефтепродуктов в Норильске локализовано, развития не будет, об этом заявил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

По словам министра, инцидент не получает развития.

«Сама чрезвычайная ситуация локализована, были установлены боны, поэтому развития она не получает», — сказал Зиничев.

Напомним, на ТЭЦ-3 Норильска произошел разлив нефтепродуктов в результате повреждения топливного резервуара. В «Норникеле» полагают, что инцидент случился из-за потепления в условиях вечной мерзлоты, что привело к просадке опор цистерны.

На территории Красноярского края был введен режим ЧС федерального уровня.