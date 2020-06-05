Противники Авакова сожгли возле Рады в Киеве милицейский УАЗ

Киев, 5 июня. Противники министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на акции протеста возле Верховной рады сожгли старый милицейский УАЗ. Отмечается, что они сожгли машину, символизирующую правоохранительную систему 1990-х.

Как передает телеканал «112», на митинге присутствуют депутаты из «Голоса» и «Слуги народа», а также представители националистических организаций. На кадрах, показанных в эфире, видно, что автомобиль был выкрашен как милицейская машина. На нем также есть надпись «Аваков — черт».

По данным «Страна.ua», один из активистов рассказал, что милицейский «бобик» символизирует реформу полиции.

На этой неделе Верховная рада рассмотрит вопрос об отставке главы МВД Арсена Авакова, который занимает этот пост с февраля 2014-го. За это время сменилось пять правительств Украины, но Аваков упорно сохранял свое кресло. По мнению киевских политологов, его возможная отставка может серьезно изменить внутриполитическую ситуацию в стране.

Сначала украинская оппозиция, а затем и представители правящей «Слуги народа» потребовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, обвинив его в провале реформы правоохранительных органов. Главе МВД ставят в вину как отсутствие прогресса в расследовании резонансных дел, так и целый ряд преступлений, совершенных его подчиненными. Еще одно обвинение — выход криминала во многих регионах страны из-под контроля силовиков.

Формальным поводом для требований «убрать Авакова» стали несколько громких инцидентов, всколыхнувших Украину в конце мая. Первым из них стала странная гибель депутата Рады, имевшего «нехорошее» прошлое. 23 мая в Киеве был найден с простреленной головой член депутатской группы «Доверие» Валерий Давыденко. Первичное следствие установило, что Давиденко убили.