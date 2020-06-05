Курс на «мгновенный глобальный удар»: как коронавирус повлиял на планы США по сдерживанию России

Редакция Telegram-канала «Южный ветер» анализирует, как военное руководство США приспосабливается к выполнению задач по демонстрации своего военного присутствия в мире в условиях пандемии коронавируса.

В настоящее время практически все страны уже запустили процесс сокращения кризисных мер, которые были введены с началом распространения коронавирусной инфекции. Поэтому справедливо говорить, что теперь «все будет несколько иначе».

Это касается и тривиальной задачи — применения странами своих вооруженных сил для достижения целей в геополитической борьбе.

В мирное время основой этих методов являются проводимые войсками мероприятия по стратегическому сдерживанию. Согласно определению на сайте Минобороны России, «стратегическое сдерживание — это согласованная система мер несилового и силового характера, предпринимаемых последовательно или одновременно одной стороной в отношении другой с целью удержания последней от каких-либо силовых действий, наносящих или могущих нанести ущерб стратегического масштаба».

Если проще — это комплекс мер, которые позволяют предупредить агрессию со стороны другого государства. Даже если ее вероятность очень мала — что, в общем-то, зависит от параноидальности военных. В случае США — основа этих мер состоит в демонстрации своего военного присутствия по периметру границ Российской Федерации, с помощью которого «сдерживается российская агрессия».

В обычном случае комплекс этих мероприятий включает в себя военные учения, дежурства в передовых зонах корабельных групп или отдельных боевых кораблей военно-морских сил, полеты боевой и разведывательной авиации, мероприятия в сфере информационного воздействия и прочие элементы.

Согласно планам США и НАТО, в первом полугодии 2020 года основной таких действий должны были стать крупномасштабные военные учения Defender Europe — 2020 («Защитник Европы — 2020»), в ходе которых в Восточную Европу планировалось перебросить практически целую дивизию численностью свыше 20 тысяч человек с вооружением и военной техникой. Однако в связи с пандемией коронавируса контингент был существенно сокращен.

В течение последних двух месяцев можно было наблюдать, как активную деятельность по периметру границ РФ развернуло Командование глобальных ударов ВВС США (USAF Global Strike Command, USAFGSC), деятельность которого опирается на концепцию «мгновенного глобального удара».

Командование GSC управляет воздушным компонентом стратегических сил США — оно располагает межконтинентальными баллистическими ракетами Minuteman и стратегическими бомбардировщиками типа В-1В Lancer, В-52Н Stratofortress и В-2А Spirit.

За этот период совершено не менее 10 парных и одиночных вылетов бомбардировщиков по маршрутам, проходившим в непосредственной близости от границ РФ. Из них на восток России приходится пять вылетов, на запад — три, на север и юг — по одному. Особое внимание востоку, безусловно, связано и с желанием «посдерживать» Китай, однако России достается все-таки больше внимания.

Основная задача таких полетов практически всегда — отработка выхода на рубежи пуска крылатых ракет воздушного базирования (моделей AGM-158 JASSM-ER или LRASM), дальность применения которых достигает 800-1300 км.

Стоит отметить — в рамках этих вылетов, которые по сути своей являются боевыми операциями, многие вещи были совершены впервые либо за последнее время, либо вообще:

20 мая — пара бомбардировщиков В-1В Lancer впервые зашла в воздушное пространство Швеции, которая не является членом НАТО;

21 мая — пара В-1В Lancer впервые вышла на рубеж пуска ракет над Охотским морем, при этом расстояние до Петропавловска-Камчатского составило всего 300 км;

27 мая — пара В-1В Lancer совершила полет к острову Тайвань и проход через воздушное пространство над Восточно-Китайским и Японским морями, вторгнувшись на 30 минут в зону действия национальной ПВО Китая;

29 мая — пара «Лансеров» курсом через воздушное пространство Польши, Украины и Румынии впервые в истории вышла в Черное море (в октябре 2019 года полет по схожему маршруту совершили два бомбардировщика В-52Н). При этом минимальная дистанция до Москвы составила всего 800 км, а американские бомбардировщики сопровождали украинские истребители Су-27 и МиГ-29, а также турецкие F-16.

На фоне полетов бомбардировочной авиации с 3 по 8 мая ВМС США и Великобритании провели внеплановое учение в Норвежском и Баренцевом морях, сформировав ударную группу из трех эсминцев и одного фрегата. Четыре боевых корабля ВМС иностранных государств действовали в Баренцевом море впервые с момента окончания Второй мировой войны (впервые за 75 лет).

Уже известно, что в летний период США и НАТО не собираются отказываться от запланированных военных учений — они будут проведены в сокращенном объеме. 5 июня в Польше начнется проведение сокращенной версии Defender Europe — 2020 параллельно с польскими учениями Anaconda. Это позволит довести общее количество участников учений до 20 тысяч человек. В Балтийском море с 7 июня начнутся ежегодные учения Baltops с участием американских эсминцев. Руководство Вооруженных сил Украины продолжает готовиться к ежегодным учениям Sea Breeze и Rapid Trident. Стоит ожидать новые визиты американских бомбардировщиков в Европу как минимум на фоне этих учений.

В качестве объяснения такой военной активности можно привести заявление старшего советника НАТО по вопросам России и Западных Балкан Роберта Пшеля. Он заявил, что одной из ключевых проблем, по мнению «стран НАТО и не только», является то, что Россия не соблюдает договоры, которые сама подписывала. В НАТО заявляют, что Москва должна соблюдать уже существующие договоренности, а не инициировать новые. Представитель НАТО в РФ объявил, что несоблюдение страной международных договоров «угрожает безопасности на территории Европы».

Подводя итоги, стоит отметить — каким бы центром силы ни считался Китай, в настоящее время основные усилия Вооруженных сил США нацелены именно на сдерживание Российской Федерации. Этого, впрочем, и не скрывает главный американский военный — председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. В одном из недавних выступлений в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей США он назвал Россию «единственной страной на Земле, которая представляет собой экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов».

P.S. Выражаем благодарность авторам Telegram-каналов «Оперативная линия» и «Брюссельский стукач», материалы которых использовались для подготовки данной статьи.