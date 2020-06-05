Половина россиян намерены в июле вернуться к привычному формату работы

Москва, 5 июня. Половина россиян, перешедших на удаленный формат работы или отправленных в вынужденный отпуск из-за пандемии коронавируса, планирует вернуться к прежнему режиму деятельности уже в июле. К такому выводу пришли специалисты ИНСАП РАНХиГС, проводившие соответствующее исследование.

Посредством телефонного опроса интервью прошли 1,8 тысячи россиян, еще 4,3 тысячи были опрошены в Интернете.

«Половина тех, кто весной 2020 года столкнулся с изменениями в характере своей занятости (перешли на удаленную работу или сокращенное рабочее время, оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск), считают, что в следующем месяце они вернутся к прежней форме занятости», — отмечают социологи.

По данным исследования, около 60% всех занятых граждан претерпели изменения в организации трудовой деятельности, передает Kp.ru.

«Основным способом минимизации издержек на рабочую силу стало снижение заработных плат, которое коснулось каждого третьего работника. При этом основное снижение трудовых доходов наблюдалось у работающих не по найму, то есть у индивидуальных предпринимателей и самозанятых», — говорится в исследовании.

Кроме того, 9% россиян в результате пандемии коронавируса лишились работы, столько же человек перешли на сокращенный рабочий день, а 4% опрошенных ушли в неоплачиваемые отпуска.