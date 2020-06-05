Политолог Рар объяснил, чем для США обернутся новые санкции против «Северного потока – 2»

Москва, 5 июня. Новый пакет санкций США против российского газопровода «Северный поток – 2» помешает Вашингтону вернуть Россию в G8, считает немецкий политолог Александр Рар.

Политолог отметил, что законопроект о санкциях пока не принят. Позиция президента США Дональда Трампа пока не ясна. С одной стороны, Трамп хочет укрепить положение газовых и нефтяных компаний США на европейском рынке, с другой ― вернуть Россию в «Большую восьмерку».

«Нужно смотреть, захочет ли президент (США Дональд Трамп ― Прим. ред.) новой эскалации на этом фоне», — заявил Рар в комментарии РИА Новости.

Политолог обратил внимание, что Конгресс США настроен куда более агрессивно против России, чем Трамп. Кроме того, санкции против «Северного потока ― 2» ухудшат отношения США и ЕС и станут «грубой атакой на политику и экономику европейцев». Рар добавил, что США имеют рычаги давления на ЕС в качестве ведущей экономической державы и могут нанести ущерб европейским компаниям, однако это вызовет ответные действия Брюсселя.

Кроме того, Рар прокомментировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Берлин продолжит сотрудничество с Трампом как с «избранным президентом» США.

«Меркель пыталась сделать все, чтобы не разрушить отношения с США… Но фрау Меркель знает, что она не может терпеть все. Она не может это сделать. Германия — не вассал Америки, и будут вопросы, если правительство ФРГ уступит. И это причина, по которой Меркель исключала свое участие в саммите G7 в Вашингтоне. Она, собственно, не может работать с Трампом», — считает Рар.

Проект российского газопровода предполагает строительство двух ниток трубопровода через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Сенат Конгресса Соединенных Штатов утвердил закон об оборонном бюджете на 2020 год, в котором говорится о введении санкций против «Северного потока — 2». Ранее американские сенаторы предложили вводить санкции против страховых компаний, работающих с судами, которые задействованы в проекте «Северного поток – 2», сообщили «Известия».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно говорил, что проект российского газопровода будет реализован, несмотря на американские санкции.