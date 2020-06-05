Звезда «Кривого зеркала» Вашуков поделился теплыми воспоминаниями о Кокшенове

Заслуженный артист России, звезда «Кривого зеркала» Михаил Вашуков был ошарашен вестью о смерти актера Михаила Кокшенова. Вместе они снимались в легендарном фильме Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Каким запомнился покойный артист коллегам по сцене, Михаил Вашуков рассказал в комментарии Федеральному агентству новостей.

О смерти Михаила Кокшенова юморист узнал от журналиста.

«Первый раз слышу об этом. Нехорошая, печальная новость. Замечательный актер, режиссер…», — сказал Михаил Вашуков.

Он рассказал, что пересекался с Кокшеновым не только на съемочной площадке, но и в концертных программах. Вашуков поделился своими воспоминаниями об ушедшем артисте.

«Он рассказывал какие-то эстрадные байки, случаи из жизни, случаи со съемок фильмов. Поэтому за кулисами было всегда весело. Старая гвардия вообще была очень веселой и очень талантливой. Мы работали вместе в одном концерте, назывался «Московская юморина», в театре на Таганке. За кулисами очень часто общались… Печальная новость. Уходят легендарные актеры. Я даже не знаю… Ошарашили. Конечно, возраст берет свое. Вечно [жить] мы, к сожалению, не можем», — сказал артист.

Михаил Вашуков пересекался с Михаилом Кокшеновым и на съемочной площадке последнего фильма Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». В ленте Вашуков исполнил роль полковника КГБ Кораблева.

«Мы и у Гайдая пересекались, когда снимались в «На Дерибасовской хорошая погода…». С моим партнером, Николаем Бандуриным, мы играли двух полковников КГБ. Там тоже были какие-то очень интересные моменты за кулисами… Печально, очень печально и очень обидно, что уходят легендарные люди», — сказал Михаил Вашуков.

О смерти Михаила Кокшенова 5 июня сообщила поэтесса Любовь Воропаева. Артист скончался в возрасте 83 лет.

Друг артиста Аркадий Инин в комментарии ФАН рассказал, что возможной причиной смерти Кокшенова мог быть инсульт, после которого тот повторно попал в реанимацию. Напомним, с инсультом Кокшенова госпитализировали в одну из московских больниц три года назад. Медики оценивали его состояние как тяжелое. Артист пробыл под наблюдением специалистов почти три месяца.