Названа причина смерти супруги телеведущего Андрея Норкина

Москва, 5 июня. Известная радиоведущая Юлия Норкина умерла на 53-м году жизни в результате инфаркта. Причину озвучил друг семьи историк Евгений Спицын. Он же рассказал и о последних днях ведущей.

По словам Спицына, он общался с Норкиной несколько дней назад, она ему сообщила о возникших проблемах, связанных с переходом сына в старшую школу, и попросила консультацию.

Историк полагает, что проблема с ребенком, нервное напряжение из-за ситуации с коронавирусом могли спровоцировать инфаркт.

«Видимо, нервное напряжение, связанное с одним из детей, и плюс все эти коронавирусные дела, они вызвали эмоциональный стресс. Случился инфаркт. И Юлю не успели спасти», — выразил мнение друг семьи.

Установлено, что сама телеведущая не болела коронавирусом, но остро переживала ситуацию с пандемией, пишет KP.RU.

Свой последний эфир она провела 26 апреля, речь шла о благодарности медикам-героям.

О смерти Юлии Норкиной сообщил ее муж Андрей. Причину он не назвал, указал лишь дату похорон супруги.