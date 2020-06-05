Друг Кокшенова рассказал, состоится ли гражданская панихида по артисту

Москва, 5 июня. Панихиды по актеру театра и кино, народному артисту России Михаилу Кокшенову, скорее всего, не будет. Об этом сообщил друг актера Аркадий Инин корреспонденту Федерального агентства новостей.

Знаменитый российский артист Михаил Кокшенов скончался на 84-м году жизни. По словам Инина, причина его смерти и детали похорон к настоящему моменту неизвестны.

Причиной смерти актера, по мнению Инина, мог стать инсульт, после которого актер повторно попадал в реанимацию, считает Аркадий Инин. Он не уверен, будет ли проводиться гражданская панихида.

«Была бы, если бы не запрет», — пояснил Аркадий Инин.

В октябре 2017 года Кокшенова госпитализировали в отделение реанимации московской больницы с инсультом. После выписки актер на публике практически не появлялся.

Михаил Кокшенов снялся более чем в ста фильмах. Он, как правило, выступал в комическом амплуа. Артист получил широкую известность благодаря ролям в фильмах «Не может быть!», «Маленькие трагедии», «Спортлото-82», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Самая обаятельная и привлекательная».