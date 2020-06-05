Ученые назвали устойчивую к коронавирусу категорию людей

Москва, 5 июня. Ученые выяснили, что у некоторых людей может выработаться иммунитет к коронавирусной инфекции нового типа.

Специалисты провели ряд исследований, которые показали, что есть устойчивые к коронавирусу люди. У них есть вспомогательные Т-клетки в организме, благодаря которым может выработаться иммунитет к COVID-19. Главной особенностью таких клеток является возможность распознавать патоген и запускать ответную реакцию. Такой механизм срабатывает даже в том случае, если организм человека не сталкивался с подобной болезнью. По словам ученых, иммунитет начинает активировать защитные механизмы и бороться с инфекцией, в том числе с COVID-19.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович ранее предупредила, что жаркая погода не снижает риск заразиться коронавирусом нового типа. По ее словам, власти стран должны продолжать принимать все необходимые меры для борьбы с распространением инфекции.

Эксперты и ученые продолжают исследовать коронавирус. Так, врач и телеведущий Александр Мясников подвел промежуточные итоги борьбы с коронавирусной инфекцией. В список он включил 14 пунктов. Среди самых важных из них он назвал высокую заразность заболевания, а также его «своенравность и непредсказуемость».