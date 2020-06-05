Не стало актера Михаила Кокшенова. ФАН-ТВ

Актер, кинорежиссер и сценарист Михаил Кокшенов скончался на 83 году жизни в реабилитационном центре Подмосковья. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

В октябре 2017 года актер перенес инсульт.

В последние месяцы артист проходил длительное лечение в реабилитационном центре.

Михаил Кокшенов снялся в более сотни картин, включая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Ночной экипаж», «Русь изначальная» и «Девчата». Многим он известен по ряду ролей в детском сериале «Ералаш».

Вспомним наиболее яркие роли народного актера.