Не стало актера Михаила Кокшенова. ФАН-ТВ

Актер, кинорежиссер и сценарист Михаил Кокшенов скончался на 83 году жизни в реабилитационном центре Подмосковья. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева.
В октябре 2017 года актер перенес инсульт.
В последние месяцы артист проходил длительное лечение в реабилитационном центре.
Михаил Кокшенов снялся в более сотни картин, включая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Ночной экипаж», «Русь изначальная» и «Девчата». Многим он известен по ряду ролей в детском сериале «Ералаш».
Вспомним наиболее яркие роли народного актера.