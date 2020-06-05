Друг Кокшенова назвал возможную причину смерти актера

Москва, 5 июня. Друг народного артиста России Михаила Кокшенова Аркадий Инин считает, что актер умер не от коронавируса. Об этом он сообщил в разговоре с Федеральным агентством новостей (ФАН).

Инин рассказал, что причина смерти и нюансы похорон знаменитого артиста пока неизвестны.

«Мне звонила жена [Кокшенова] где-то час назад, сказала, что она туда едет [в больницу] и будет все выяснять, а потом мне позвонит. Пока не известно», — сказал он.

По мнению мужчины, возможной причиной смерти товарища стал инсульт, после которого тот повторно попадал в реанимацию.

«В общем, как-то уже у него все развалилось», — констатировал Инин.

Актер театра и кино, народный артист России Михаил Кокшенов умер 5 июня на 84-м году жизни. Он получил известность благодаря своим ролям в фильмах «Спортлото 82», «Женя, Женечка и «Катюша», «Самая обаятельная и привлекательная» и других.

В 2017 году в СМИ появилось сообщение о том, что 82-летний артист госпитализирован в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт. Медики оценивали состояние Кокшенова как тяжелое, он пробыл в больнице почти три месяца. После выписки актер практически не появлялся на публике.