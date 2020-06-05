Польша считает канал через Балтийскую косу «геополитической победой» над РФ

Варшава, 5 июня. Власти Польши давно вынашивали идею строительства канала через Балтийскую косу. Непосредственно к работам, активным идеологом которых выступает правительство партии «Право и справедливость», удалось приступить лишь осенью 2019 года. На текущий момент завершен первый этап строительства.

Научный сотрудник Института славяноведения РАН Олег Неменский в интервью «Аргументам и Фактам» указал на то, что идея строительства канала, по сути, превратилась в политическую акцию. Варшава рассматривает это гидротехническое сооружение в качестве инструмента, который должен помочь ей «одержать геополитическую победу» над Россией.

«За проход через российский пролив берут с судна не более 50 евро. Это совсем недорого. Но для польского самосознания факт того, что им приходится спрашивать нашего согласия и платить за это, является болезненным», – подчеркнул эксперт.

Совершенно очевидно, что канал через Балтийскую косу не сможет оправдать свое строительство с экономической точки зрения. Его появление позволит польским судовладельцам сэкономить всего сотни евро в год, что является ничтожным показателем.

Аналогичного мнения придерживается эксперт Российского института стратегических исследований Оксана Петровская. Она обратила внимание на то, что текущая стоимость проекта в два раза больше той, что изначально была озвучена. С каждым новым тендером цена в среднем растет на 20%. По этой причине нынешние два миллиарда злотых вряд ли являются конечной суммой. При этом они не включают в себя расходы на содержание канала, которые также станут серьезной нагрузкой для польского бюджета.

Ранее сообщалось, что каналом через Балтийскую косу смогут пользоваться боевые корабли стран НАТО. А это может привести к очередному международному конфликту.