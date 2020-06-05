Экспресс-тесты на коронавирус могут появиться в пунктах сдачи ЕГЭ

Москва, 5 июня. Рособрнадзор рассматривает возможность проведения экспресс-тестирования в пунктах сдачи ЕГЭ, передает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, окончательного решения об этом пока не принято.

«В настоящее время возможность использования экспресс-тестов в пунктах проведения экзаменов прорабатывается. Решение пока не принято», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что пробные экзамены пройдут 29 и 30 июня. В эти даты власти намерены проверить готовность системы к выполнению рекомендаций Роспотребнадзора по организации сдачи ЕГЭ.

С 3 июля начнется основная волна сдачи ЕГЭ. Прохождение экзаменационных испытаний в этом году обязательно только для желающих поступить в вузы.

Вторая волна ЕГЭ запланирована на 3-8 августа.