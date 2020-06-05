Сирия, 5 июня. В Даръа произошли две попытки похищения детей. SDF**** объявили о начале совместной с коалицией США операции по борьбе со «спящими ячейками» ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре. Курдские боевики задержали восемь человек в лагере для беженцев к северу от Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курдские вооруженные бандгруппы: понесли потери в результате нападения неизвестных в западной части Ракки; арестовали несколько человек в кафе в городе Ракка; провели рейды в лагере для беженцев у города Тель Аль-Саман к северу от Ракки.

Международная коалиция: оказывает поддержку SDF в проведении антитеррористической операции на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (NPA_English) сообщает о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) объявили о начале антитеррористической операции совместно с ВВС международной коалиции США. Ее целью станет борьба с подпольными ячейками террористов «Исламского государства»1. Курдские боевики уже приступили к обследованию местности вдоль русла реки Аль-Хабур, а также в пограничных с Ираком районах.

Между тем новостной портал Al Nour заявляет, что накануне SDF уже арестовали 17 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой. Как известно, обыски проводились в районе административной границы между Дейр-эз-Зором и Хасакой. Тем не менее их принадлежность к ИГ1 пока не была доказана.

Провинция Даръа

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в Даръа произошло похищение нескольких гражданских лиц. Стало известно о пропаже палестинского беженца в районе города Аль-Музайриб. Кроме того, попытки похищения детей наблюдались в населенных пунктах Джиллен и Аль-Карак аш-Шарки в западной части провинции. В обоих случаях преступники потерпели неудачу и были вынуждены скрыться.

О том, какая из антиправительственных группировок стоит за этими вылазками, на данный момент неизвестно. Предполагается, что к ним имеют отношение террористы, получающие поддержку от сил международной коалиции, базирующихся в оккупированной США 55-километровой зоне на юге Хомса.

Провинция Идлиб

Турецкие вооруженные силы продолжают стягивать подкрепления в зону «Большого Идлиба». Согласно данным военного источника в сети Twitter (ufuk_sy), из турецкой провинции Хатай в Сирию въехал очередной военный конвой. Колонна с танками и другой военной техникой пересекла границу через пограничный переход «Кафр-Лусин» и направилась в сторону постов наблюдения, размещенных на линии разграничения правительственных сил и боевиков вооруженной оппозиции. О целях переброски подкреплений пока ничего неизвестно. Напомним, накануне Турция также переправила в Идлиб конвой со строительными материалами.

Провинция Ракка

В занимаемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах Ракки вновь произошла вылазка неизвестных. Нападавшие ударили по военному автомобилю курдских боевиков у населенного пункта Кедиран в западной части провинции, в результате чего один из членов формирования был убит, а другой получил ранения. Предполагается, что налетчики принадлежали к числу террористов «Исламского государства».

Тем временем в административном центре провинции курдскими боевиками по неизвестным причинам были арестованы несколько лиц. Как передает интернет-портал Al Nour, их задержание произошло в кафе. Более подробной информации о случившемся пока не поступало.

Еще восемь человек были арестованы в лагере для беженцев, располагающемся поблизости от города Тель Аль-Саман к северу от Ракки. Задержанных обвинили в связях с протурецкой «Сирийской национальной армией», под контролем которой находятся северные районы провинции на границе с Турцией.

1 Организация запрещена на территории РФ.