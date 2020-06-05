В Кремле не исключили обращение Путина к россиянам по поводу поправок к конституции

Москва, 5 июня. Президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам по поводу поправок в конституцию, если посчитает это необходимым. Об этом сообщили в Кремле.

«Если и когда президент посчитает необходимым, он это сделает», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заверила, что оно будет безопасным для граждан, поскольку на участках примут все необходимые санитарные меры.

Кроме того, голосовать россияне смогут в течение недели — с 25 июня по 1 июля. Решение растянуть голосование также принято в качестве одного из шагов по усилению безопасности.

При голосовании по месту нахождения с 5 по 21 июня заявление о прикреплении к удобному избирательному участку можно подать в МФЦ, в территориальной комиссии и в электронном виде через портал «Госуслуги».