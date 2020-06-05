Олейник рассказал, почему главу МВД Украины не увольняют с «расстрельной должности»

Министру внутренних дел Украины Арсену Авакову рано или поздно придется покинуть свой пост, поскольку при текущих условиях в стране он занимает «расстрельную должность». Об этом Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Возле здания парламента Украины в Киеве проходит митинг, участники которого требуют уволить главу МВД. Протестующие начали собираться еще с утра на площади Конституции. На акции были замечены члены украинской националистической партии «Свобода» и другие радикалы. Сбор подписей за отставку Авакова из-за «возросшей криминогенной ситуации» в стране инициировала парламентская фракция «Голос».

Противники действующего министра внутренних дел Украины подожгли старый милицейский УАЗ, который является символом правоохранительной системы 1990-х. На автомобиле они написали: «Аваков — черт».

Как полагает украинский политик Владимир Олейник, все объективные основания для того, чтобы отправить Арсена Авакова в отставку, существуют.

«По прошествии шести лет его друг и замминистра МВД Антон Геращенко заявляет, что в стране неправильно реформирована полиция. При этом все валят на [Хатию] Деканоидзе (бывшего начальника Национальной полиции Украины. – Прим. ФАН). Однако, когда она все разваливала, министром был Аваков, — напомнил собеседник ФАН. – К тому же на Украине произошло много инцидентов, когда людей просто расстреливали на улице в ходе столкновений, которых в 1990-х не было. Они происходили где-то в ресторанах и за пределами общественных мест».

Тем не менее глава МВД имеет поддержку среди влиятельных людей на Украине, что не позволяет президенту Украины Владимиру Зеленскому отправить Авакова в отставку, утверждает Олейник.

«Во-первых, тот же Аваков помог прийти Зеленскому к власти, и украинский лидер знает об этом. Если бы глава МВД встал на сторону [Петра] Порошенко и дал добро на фальсификацию выборов, то тогда Зеленскому было бы тяжело стать президентом. Однако министр выступил гарантом победы Зеленского на выборах. Сам президент говорил, что Аваков — один из самых крутых министров. Во-вторых, никто на Украине не хочет усиления позиций Зеленского. [Игорь] Коломойский всегда выступает на стороне Авакова, а тот же депутат Рады [Максим] Бужанский защищает Авакова, утверждая, что сейчас очень сложное время, поэтому нельзя убирать руководителя силового блока», — сказал он.

Аваков помогает Зеленскому не потерять свою власть на Украине. По словам Олейника, президент «уже давно слаб» — у него давно нет 73% рейтинга поддержки среди населения.

«Пока происходит мелкий шабаш, но рано или поздно отставка произойдет. Дело в том, что в текущей ситуации на Украине глава МВД – это расстрельная должность. Что-то обязательно произойдет, что станет последней каплей, когда Авакову придется уходить. Или его уберут, — отметил политик. — Поэтому Аваков очень хотел стать вице-премьером. Тогда он как бы курировал бы силовой блок, но напрямую мог не зависеть от него. Можно было бы менять министров внутренних дел, но Аваков бы всегда оставался при своей должности. Но на Украине разгадали этот хитрый ход и сказали «нет», поскольку он соглашался стать вице-премьером только при условии кураторства МВД. В этом случае вся полнота власти над силовым блоком была бы не у президента, а у Авакова».

Напомним, Аваков занимает пост главы МВД с февраля 2014-го. На этой неделе Верховная рада должна рассмотреть вопрос об отставке. Поводами для увольнения называют несколько громких инцидентов, произошедших на Украине в конце мая. Речь идет о гибели депутата Рады и члена партии «Доверие» Валерия Давыденко. Кроме того, в ночь с 23 на 24 мая произошли пытки и изнасилование женщины в полицейском участке городка Кагарлык в Киевской области. По данным следственной проверки, преступление было совершено двумя правоохранителями.