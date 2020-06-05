Место разлива дизтоплива в Норильске локализовано. События дня. ФАН-ТВ

Место разлива нефтепродуктов в Норильске локализовано Место разлива дизельного топлива в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске локализовано, сообщает ТАСС, ссылаясь на МЧС России. Для расчистки грунта и реки привлечены сто сотрудников МЧС из Новосибирской области, а также спасатели Росморречфлота. В ближайшее время прибудет аварийно-спасательная группа компании «Газпром нефть». Всего в устранении последствий ЧП задействовано около пятисот человек. Спасатели останутся на месте до полной ликвидации чрезвычайной ситуации. Они будут оказывать необходимую помощь региону. Сегодня в полевом лагере побывал глава министерства Евгений Зиничев. Лагерь автономен, расположен вблизи места ЧС, оснащен всем необходимым для функционирования оперативного штаба и обеспечения жизнедеятельности личного состава. Напомним, 29 мая на территории ТЭЦ-3 на окраине Норильска из-за разгерметизации одного из резервуаров, вылилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива. Значительная часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная.

В Миннеаполисе простились с Джорджем Флойдом В Миннеаполисе прошла церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, который погиб во время задержания. Почтить память пришли сотни людей, они собрались на улице у здания университета. Участники церемонии скандировали «Без правосудия нет мира!». В США и других странах продолжаются протестные акции против расизма. Митинги перерастают в беспорядки и стычки с полицией. Так, участники марша в память о Джордже Флойде в Греции устроили столкновения с полицией у американского посольства в Афинах. Мирная акция протеста вылилась в столкновения с полицией и в Лондоне, у офиса премьер-министра.

Минск хочет обсудить цены на газ Власти Белоруссии направили письмо в «Газпром» для обсуждения цены на газ. Минск хочет обговорить условия поставки голубого топлива в Белоруссию в 2020-2021 годах. Министерство энергетики страны выразило намерение о совместном рассмотрении методики ценообразования с января следующего года. Напомним, в апреле Минск уже поднимал вопрос о снижении цены на газ в этом году. Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич тогда подчеркнул, что просьба к «Газпрому» достаточно актуальна, ведь на мировом рынке углеводороды подешевели. Пока Белоруссия закупает энергоресурс у России по цене 127 долларов за тысячу кубометров. Однако, президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что цена должна быть на уровне 40-45 долларов.