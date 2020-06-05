Корнилов дал совет секретарю СНБО Украины, предрекшему «распад» России

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов, комментируя заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о «предрешенности» распада России, заявил в интервью Федеральному агентству новостей, что крестами над могилами тех, кто предрекал скорый конец российскому государству, можно заставить множество кладбищ.

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, произойдет «распад» Российской Федерации еще «при нашей жизни» якобы по причине того, что РФ — «это искусственное образование», собранное «под пулеметами».

«Знаете, сколько уже было таких «предсказателей», торопившихся похоронить Россию? — спрашивает Корнилов. — Мне тут вспомнились слова одного замминистра иностранных дел Украины, которые тот произнес еще в 90-е годы: он также рассказывал, что наша страна на одном из этапов развалится на куски — и тоже «при его жизни». Но прошли годы, замминистра этот давно умер, а Российская Федерация крепка как никогда».

По словам эксперта, украинские элиты, а также националисты действительно спят и видят, как РФ распадается на составные части. Однако если сравнивать центробежные тенденции в России и на Украине, выводы будут явно не в пользу последней.

«Рядом с ними мы выглядим супермонолитнейшей державой, — убежден Корнилов. — Так что мой совет украинским политикам таков: пусть не каркают. «На себе не показывайте», как это принято говорить. Этому господину (Данилову. — Прим. ФАН) свою бы страну сохранить, а он думает о том, кто, где и когда развалится».

Собеседник ФАН считает, что ожидания секретаря СНБО закончатся тем же, чем и у многих поколений русофобов до него, то есть ничем.

«Россия жила, живет и будет жить, — убежден политолог. — Никуда от этого не деться: у нас менялись власти, мы переживали множество кризисов, территория страны то расширялась, то сужалась. Однако, как бы тяжело ни приходилось, наша страна всегда возрождалась и хоронила своих врагов и противников».

Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников выразил сомнение в возникновении широкомасштабной войны с Россией — по его словам, продвижение вооруженных сил РФ вглубь территории страны невозможно, поскольку «350 тысяч украинских военных прошли испытание на восточном фронте».