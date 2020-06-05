Марков призвал ликвидировать в РФ контроль западных спецслужб за соцсетями

Москва, 5 июня. России нельзя допускать контроля со стороны американских спецслужб за главными соцсетями. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

«Там (в США.— прим. ФАН) руководство соцсетей относительно спокойную позицию занимает. У нас ключевые соцсети контролируются американскими корпорациями, которые сотрудничают со спецслужбами США», — отметил эксперт в комментарии «НьюИнформ».

Марков напомнил, что 9 мая Facebook пытался мешать пользователям смотреть трансляцию выступления президента России Владимира Путина, маркировав ее как «графический контент и насилие», а также блокировал посты с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом».

«Десятки тысяч пользователей, которые поддерживали Путина, были заблокированы. В то время как откровенные нацистские призывы к убийствам — если они носят антироссийских характер — поощряются. YouTube массово заблокировал те СМИ, которые поддерживают российскую власть», — сказал политолог.

По мнению Маркова, России необходимо ликвидировать западный контроль.

«Это абсолютно недопустимо. Нам нужно, чтобы главные соцсети не контролировались американскими спецслужбами», — резюмировал он.

Ранее общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко говорил о том, что Facebook и другие известные американские соцсети не просто сотрудничают со спецслужбами США, но и создавались ими для тотального контроля общества, в связи с чем несут реальную опасность и для каждого отдельного россиянина, и для всей страны.

По его мнению, России нужно защищать свой сегмент Интернета от любых внешних угроз и вмешательства со стороны Запада, а для надежности — создавать собственные соцсети, которые смогут заменить пользователям зарубежные аналоги.