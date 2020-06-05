Прохоров вступился за «Норникель» после аварии в Норильске

Москва, 5 июня. Бизнесмен Михаил Прохоров вступился за «Норникель» и раскритиковал призывы к национализации компании, которые звучат после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.

По словам предпринимателя, генеральный директор и один из основных совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин — опытный профессионал и грамотный руководитель, а компания под его руководством показывает стабильно высокие производственные результаты. Прохоров уверен, что бизнесмен найдет правильное решение для разрешения ситуации и не допустит повторения подобных сценариев в будущем.

Напомним, один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска получил повреждение 29 мая. В результате чего произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива.

В «Норникеле» считают, что основной причиной происшествия стало потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.

Ранее в пятницу стало известно, что президент России Владимир Путин проведет сегодня совещание по экологии, на котором будет обсуждаться авария на ТЭЦ-3 Норильска.