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В ВОЗ предупредили, что жаркая погода не снижает рисков заразиться коронавирусом

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В ВОЗ предупредили, что жаркая погода не снижает рисков заразиться коронавирусом

Москва, 5 июня. Жаркая погода не снижает рисков заразиться коронавирусом нового типа. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Пандемия COVID-19 по-прежнему находится на подъеме, поэтому власти стран должны принимать все необходимые меры для борьбы с распространением инфекции, сказала она. Мелита Вуйнович добавила, жаркая погода не снижает рисков заразиться.

«Все страны <…> должны продолжать выявлять и проверять все подозрительные случаи, изолировать и лечить подтвержденные случаи и отслеживать все контакты, поощрять безопасные методы гигиены и респираторный этикет, защищать работников здравоохранения и увеличивать возможности своей системы здравоохранения», — заметила Вуйнович.

Она также назвала эффективными меры, принятые российскими властями для борьбы с коронавирусом.

Коронавирусная инфекция нового типа стремительно распространилась по всему миру. Вспышка заболевания была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 по всем мире. Страны, где были выявлены случаи заболевания вирусом, приняли ряд превентивных мер для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. 

В ВОЗ предупредили, что жаркая погода не снижает рисков заразиться коронавирусом

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев ранее оценил риск заразиться коронавирусом при купании в открытых водоемах. По словам специалиста, в открытых водоемах следует опасаться других патогенов, в том числе возбудителей острых кишечных инфекций, глистных инвазий, паразитарных заболеваний. Михаил Лебедев отметил, что при температуре выше 30 градусов вероятность заразиться контактным путем коронавирусом SARS-CoV-2 минимальна.

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