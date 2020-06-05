В ВОЗ предупредили, что жаркая погода не снижает рисков заразиться коронавирусом

Москва, 5 июня. Жаркая погода не снижает рисков заразиться коронавирусом нового типа. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Пандемия COVID-19 по-прежнему находится на подъеме, поэтому власти стран должны принимать все необходимые меры для борьбы с распространением инфекции, сказала она. Мелита Вуйнович добавила, жаркая погода не снижает рисков заразиться.

«Все страны <…> должны продолжать выявлять и проверять все подозрительные случаи, изолировать и лечить подтвержденные случаи и отслеживать все контакты, поощрять безопасные методы гигиены и респираторный этикет, защищать работников здравоохранения и увеличивать возможности своей системы здравоохранения», — заметила Вуйнович.

Она также назвала эффективными меры, принятые российскими властями для борьбы с коронавирусом.

Коронавирусная инфекция нового типа стремительно распространилась по всему миру. Вспышка заболевания была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 по всем мире. Страны, где были выявлены случаи заболевания вирусом, приняли ряд превентивных мер для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев ранее оценил риск заразиться коронавирусом при купании в открытых водоемах. По словам специалиста, в открытых водоемах следует опасаться других патогенов, в том числе возбудителей острых кишечных инфекций, глистных инвазий, паразитарных заболеваний. Михаил Лебедев отметил, что при температуре выше 30 градусов вероятность заразиться контактным путем коронавирусом SARS-CoV-2 минимальна.