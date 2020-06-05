Греческий фрегат будет участвовать в европейской миссии IRINI

Афины, 5 июня. Греческий фрегат HS Spetsai, или «Гидра», приступил к работе в акватории Средиземного моря для выполнения европейской миссии IRINI, призванной осуществлять мониторинг за соблюдением оружейного эмбарго ООН в Ливии. Об этом сообщается на официальном сайте миссии.

В пресс-службе IRINI отметили, что судно будет патрулировать центральную часть Средиземного моря с тремя самолетами, принадлежащими Германии, Люксембургу и Польше. Всего в миссии задействованы силы более 20 стран Евросоюза.

«Я благодарю Грецию и другие страны ЕС, которые внесли свой вклад в операцию с помощью людей и вооружения. Хотя миссия стартовала недавно, она уже дала результаты в сборе информации об оружии и торговле людьми, о которой рассказывает группа экспертов ООН, а также сдерживает контрабанду нефти», — заявил командующий операцией контр-адмирал Фабио Агостини.

HS Spetsai — многоцелевой фрегат, который способен работать в среде с множеством угроз и выполнять все необходимые задачи в рамках операции IRINI. Известно, что корабль принимал участие в многочисленных многонациональных операциях и учениях НАТО. Кроме того, на корабле может разместиться один вертолет Sikorsky S-70B Aegean Hawk.

29 апреля в Брюсселе заявили о готовности начать работу отложенной ранее военно-морской миссии по обеспечению соблюдения оружейного эмбарго Организации Объединенных Наций (ООН). Миссия должна была стартовать на месяц раньше, однако начало было отложено из-за разногласий Греции и Италии по поводу того, какая из стран возглавит операцию.

При этом правительство Мальты отказалось от участия в IRINI из-за перспективы прекращения отправки вооружения в Триполи для боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Турцию не останавливает деятельность мониторинговой миссии в Средиземном море — Анкара продолжает поставки в Триполи и Мисурату наемников и оружия. 27 апреля миссия IRINI зафиксировала турецкое судно, предположительно перевозившее военную технику для боевиков ПНС. Еще одну партию удалось отследить благодаря источникам в соцсетях — грузовой борт Boeing 747-4H6 (BDSF) проделал долгий путь, вылетев из Бельгии в Алжир. Приблизившись к границе Алжира с Ливией борт исчез с радаров 5 мая.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о вступлении в акваторию Средиземноморья фрегата «Жан-Барт» D 615 противовоздушной обороны ВМФ Франции.

27 мая стало известно о том, что к IRINI присоединился дальнобойный самолет P-3C Orion, а до этого — три итальянских фрегата типа «Горизонт», польский самолет Antonov An-28 и люксембургский самолет MERLIN III.