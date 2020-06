Греческий фрегат будет участвовать в европейской миссии IRINI

Афины, 5 июня. Греческий фрегат HS Spetsai, или «Гидра», приступил к работе в акватории Средиземного моря для выполнения европейской миссии IRINI, призванной осуществлять мониторинг за соблюдением оружейного эмбарго ООН в Ливии. Об этом сообщается на официальном сайте миссии.

@EUNAVFOR_MED welcomes the ???????? Greek frigate Spetsai????She will be a valuable asset in order to fulfill Operation #IRINI tasks ???????? Link to our webpage????https://t.co/NumYZ1NDVT @eu_eeas @ChairmanEUMC @HellenicNavyGR @Hellenic_MOD @AgostiniFab pic.twitter.com/V0zFW9zeLq